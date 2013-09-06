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Kumluca'daki orman yangını sürüyor

Kumluca ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve 100 hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kumluca'daki orman yangını sürüyor

Kumluca ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve 100 hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor.

06 Eylül 2013 Cuma 13:20
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Kumluca'daki orman yangını sürüyor
ANTALYA

Antalya Orman Bölge Müdür Yardımcısı ve Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Aydoğan Türedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Ortaköy ve Karacaören Barajı arasındaki ormanlık alanda başlayan yangının henüz kontrol altına alınamadığını söyledi. 

Yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını dile getiren Türedi, Antalya'nın yanı sıra Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Adapazarı ile çevre illerden gelen yangınla mücadele ekipleriyle  çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Şu anki hava koşullarının yangın için herhangi bir risk oluşturmadığına işaret eden Türedi, yangını öğle saatlerine kadar kontrol altına almayı umut ettiklerini bildirdi. Yangında 100 hektardan fazla alanın zarar gördüğünün tahmin edildiğini ifade eden Türedi, ne kadarlık alanın yandığı ile ilgili net tespitin, yangından sonra belirleneceğini kaydetti. 

Antalya'da son 2 gün içinde 30 yangına müdahale ettiklerini söyleyen Türedi, Kumluca dışındaki tüm yangınların kontrol altına alındığını, sadece Kumluca'daki yangında söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. 

AA

Son Güncelleme: 06.09.2013 13:21
Anahtar Kelimeler:
Kumlucadaki Orman Yangını Sürüyor
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