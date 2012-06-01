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''Kumbaram Dolsun Van'a Okul Olsun'' kampanyası

Öğrencilerin biriktirdiği harçlıklarla Muradiye ilçesinde okul yaptırılacak

''Kumbaram Dolsun Van'a Okul Olsun'' kampanyası

Öğrencilerin biriktirdiği harçlıklarla Muradiye ilçesinde okul yaptırılacak

01 Haziran 2012 Cuma 13:08
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''Kumbaram Dolsun Van'a Okul Olsun'' kampanyası

VAN - ''Kumbaram Dolsun Van'a Okul Olsun'' kampanyası kapsamında, öğrencilerin biriktirdiği harçlıklarla Muradiye ilçesinde okul yaptırılacak.

Kimse Yok mu Derneği ve Gonca Dergisi tarafından 5 ay önce başlatılan kampanya, meyvelerini vermeye başladı. Türkiye'nin çeşitli illerindeki öğrencilerin harçlıklarıyla Muradiye ilçesinde yaptırılması planlanan ilköğretim okulu için protokol imzalandı.

Valilik Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Vali Münir Karaloğlu, kentteki depremlerden sonra tüm ülkenin Van'a yardıma koştuğunu belirterek, çeşitli sivil toplum örgütlerinin ve yardım kuruluşlarının da başlattıkları kampanyalarla Van halkının yanında olduğunu söyledi.

''Kumbaram Dolsun Van'a Okul Olsun'' kampanyasının da son derece anlamlı olduğuna değinen Karaloğlu, şöyle konuştu:

''Çünkü bu kampanya sayesinde yapılacak okul, 81 vilayetteki yavrularımızın harçlıklarıyla inşa ediliyor. Bu bakımdan hem Kimse Yok mu Derneği'ne hem de Gonca Dergisi'ne çok teşekkür ediyorum. 'Kumbara ne zaman dolacak' diye beklerken, bugün dolup taştığını görüyoruz. İnşallah Ünseli beldesine güzel bir okul yaparak 2012-2013 eğitim ve öğretim yılına bitireceğiz.''

Karaloğlu, depremde eğitim kurumlarının ciddi zarar gördüğünü bildirerek, çok sayıda hayır kurumunun kentteki okul açığını kapatmak için ciddi yatırımlara imza attığını kaydetti.

Okulların yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Karaloğlu, ''Van halkına, Vanlı çocuklara elini uzatan bütün hayırseverleri kutluyorum ve halen bu konudaki yardımları kabul ettiğimizi, beklentimizin olduğunu da bu vesileyle yinelemek istiyorum'' dedi.

Kimse Yok mu Derneği Genel Sekreteri Celal Türkoğlu da başlattıkları kampanya kapsamında Türkiye'deki tüm okullara ve Gonca Dergisi abonelerine kumbara gönderdiklerini anımsatarak, 6-14 yaş arası tüm öğrencilere bu kumbaraları ulaştırdıklarını ifade etti.

Kampanyaya ciddi bir katılım olduğunu anlatan Türkoğlu, ''Bu okul, onların verdiği 1 liralar ve toplanan bağışlarla yapılmış olacak. Bugün protokolünü imzaladığımız okul, inşallah önümüzdeki dönemde tamamlanmış olacak'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu ile Kimse Yok mu Derneği Genel Sekreteri Türkoğlu arasında okulun yapımına ilişkin protokol imzalandı.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 05:09
Anahtar Kelimeler:
Van
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