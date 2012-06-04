Kulu'da trafik kazası: 8 ölü

Konya'nın Kulu ilçesinde, hafif ticari aracın minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 8'e yükseldi. Kazada yaralanan 6 kişinin tedavileri sürüyor.

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kulu'ya bağlı Kömüşini köyünden 8 kişilik bir ailenin Ankara'ya giderken, TŞOF Dinlenme Tesisleri yakınlarında karşı şeride geçerek bir minibüsle çarpıştığını söyledi.

Kazada, hafif ticari araçta bulanan 9 kişiden 8'inin hayatını kaybettiğini belirten Doğan, ''Minibüsle çarpışan araçta bulunan 9 kişiden 8'i hayatını kaybetti. Kurtulan 11 yaşındaki Murtaza Çevik, Ankara Dışkapı Devlet Hastanesi'nde, durumu iyi'' dedi.

Kazaya karışan minibüste ise Konya'da semazenlik yapan 12 kişinin bulunduğunu belirten Doğan, bu kişilerden yaralanan 5 kişinin Ankara'da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Doğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da Konya'daki programı dönüşünde Kulu'ya uğrayarak, Kulu Devlet Hastanesi'nde, kazada vefat edenlerin aileleri ve Kömüşini köyü muhtarına başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirtti.

Bu arada, kazada ölenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gelen ilk bilgilerde kazada hayatını kaybettiği belirtilen Erkan Aslan'ın yaralandığı, Ankara'da tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

-Kaza-

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 LM 487 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Kulu karayolunun 80. kilometresinde karşı şeride geçerek, semazenleri taşıyan İsa Uğur yönetimindeki 42 CNZ 93 plakalı minibüsle çarpışmıştı.