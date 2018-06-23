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Küçük Leyla 9'uncu günde de bulunamadı

Ağrı'da kaybolan küçük kız arama çalışmalarına rağmen 9'uncu günde de bulunamadı

Küçük Leyla 9'uncu günde de bulunamadı

Ağrı'da kaybolan küçük kız arama çalışmalarına rağmen 9'uncu günde de bulunamadı

23 Haziran 2018 Cumartesi 17:42
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Küçük Leyla 9'uncu günde de bulunamadı

AĞRI

Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, ekiplerin 9 gündür sürdürdüğü arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın ilk günü dedesinin evinin önünden kaybolan Leyla'yı arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünden alanında uzman 11 kişilik özel ekip, Ankara'daki Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) gönderdiği 10 kişilik arama kurtarma ekibi ve Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) getirilen kadavra ve ceset arama köpekleri "Mavi" ve "Modül"ün katılımıyla devam eden aramalarda küçük Leyla'ya ait herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Leyla'nın son görüldüğü bölgelerde arama çalışmalarını artıran JÖAK ve JAKEM ekipleri, köyde daha önce aranan dere, kuyu, ahır, tandır evi, samanlık ve sazlık gibi yerleri tekrar taradı.

Bir sonuç çıkmaması üzerine ekipler, arama çalışmalarına ara verdi.

Yarın yapılacak seçim nedeniyle ekiplerin pazartesi günü aramalara devam edeceği öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AğrıKayıpLeyla Aydemir
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