Küçük Hale İdlib'in sesini duyurmak istiyor

Suriye’de gözlerin çevrildiği İdlib ilinde yaşayan 6 yaşındaki Hale, sosyal medya üzerinden kentteki çocukların korku dolu bekleyişlerini dünyaya yansıtmaya çalışıyor.

İdlib'de yaşayan 6 yaşındaki Hale, annesinin desteğiyle geçen ay açtIğı Twitter hesabından paylaşımlar yaparak dünyaya mesaj vermeye başladı.

Soyismini paylaşmak istemeyen Hale, Arapça ve İngilizce paylaşımlarında İdlib'deki çocukların yaşadıkları zorluklara dikkati çekerek bölgeye bombardımanların son bulmasını istiyor.

Yaklaşık bir ay önce açılan hesabın takipçi sayısı ise bin 600'ü buldu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 30 Ağustos'ta yaptığı açıklamada Hale'nin paylaşımlarını "provokatif" olarak nitelendirerek, hesabın kapatılması gerektiğini söylemişti.

Hale, yaptığı açıklamada, İdlib'deki çocukların dramını dünyayla paylaşmak istediğini söyledi.

Annesiyle yaşayan Hale, "Okula gidip ilerde diş hekimi olmak istiyorum. Buradan herkese sesimi ve çocukların sesini duyurmak istiyorum." dedi.

"Dünyanın bu çocukların yaşadıklarını bilmesi gerekiyor"

Hale'nin annesi Mehe Um Hale de Twitter hesabını İdlib'deki çocukların durumunu ve yaşadıklarını anlatmak için bir ay önce açtıklarını kaydetti.

Um Hale, "Dünyanın bu çocukların yaşadıklarını bilmesi gerekiyor. Dünyanın bu çocukların oyun oynama haklarından mahrum kaldıklarını, korkusuz bir şekilde eğitim görme, oyun oynama haklarının olduğunu bilmesi gerekiyor. Bunları dile getirmek için bu hesabı açtık." şeklinde konuştu.

Anne Um Hale, kızının bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getirerek, "Yakınlarım ona babasının yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

"Dünyadan İdlib'de kalabilmemiz için destek istiyoruz"

Um Hale, İdlib'e operasyon olması halinde büyük bir krizin yaşanacağına dikkati çekerek, "Saldırıların ve katliamların son bulmasını istiyoruz. Dünyanın bizlere yardım etmesini temenni ediyoruz. Çocukların seslerini kulak verip saldırılara engel olmalarını istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bölge halkının rejim ve destekçilerinin İdlib'i ele geçirmek için yığınak yapmasından korku ve endişe duyduklarını vurgulayan Um Hale, "Buradan başka bir ülkeye iltica etmek istemiyoruz. Dünyadan İdlib'de kalabilmemiz için destek istiyoruz. İdlib'in güvenli olarak kalması ve burada yaşamamız için bize yardım etsinler." diye konuştu.