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Küçük Elif için uygun ilik aranıyor

Afyonkarahisar'da 10 yaşındaki lösemi hastası Elif Öz'e ilik nakli yapılması için bir grup vatandaş tarafından kampanya başlatıldı.

Küçük Elif için uygun ilik aranıyor

Afyonkarahisar'da 10 yaşındaki lösemi hastası Elif Öz'e ilik nakli yapılması için bir grup vatandaş tarafından kampanya başlatıldı.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 15:23
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Küçük Elif için uygun ilik aranıyor

 Afyonkarahisar'da, 10 yaşındaki lösemi hastası Elif Öz'e uygun donör bulunabilmesi için ilik nakli kampanyası başlatıldı.

Sosyal medya üzerinden başlatılan, bazı kurum ve kuruluşların da desteklediği kampanyaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Küçük Elif'in, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğünde işçi olarak çalışan babası Ramazan Öz, Türk Kızılayı Kan Bağışı Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının rahatsızlığının yaklaşık 1 ay önce ortaya çıktığını söyledi.

İlik bankasından gelecek müracaat sonucu bekleniyor 

Yaşadıkları sıkıntıları anlatan Öz, "Kızımda önce halsizlik şikayeti başladı. Ayaklarının üzerine basamaz haldeydi. Hemen sağlık ocağına götürdük. Yapılan tahlilin ardından hastaneye sevk ettiler. Önce Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine gittik, oradan da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi gönderdiler. Orada kızıma teşhis konuldu. Elif yaklaşık 1 aydır tedavi görüyor. Doktorlar ilik nakli önerdi. Benden, çocuğumdan ve eşimden ilik aldılar ama onlar uymadı. İlik bankasına müracaat edildi, oradan gelecek sonucu bekliyoruz." diye konuştu.

Kızının durumunu öğrenen vatandaşların basın ve sosyal medya aracılığıyla uygun donör bulunması için çalışma başlattıklarını dile getiren Öz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlara çok teşekkür ederim, beklenenden fazlası ile bize destek olmaya geldiler. Sadece kızım için değil, kızım gibi ilik bekleyen hastalara umut olmak için çağırdık insanları. Gelen herkesten Allah bir değil, bin kere razı olsun. İnşallah emeğimiz sonuçsuz kalmayacak. Allah'ın izni ile birilerine derman olabileceğiz. Ayrıca, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları da kampanyaya büyük destek verdiler."

AA

Son Güncelleme: 01.08.2016 15:25
Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarElif ÖzIlik Nakli
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