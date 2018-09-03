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KPSS birincisi Ağrılı Sinan Yıldırım ailesinin gururu oldu

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda Türkiye birincisi olan Sinan Yıldırım, tarif edilmesi çok zor bir duygu yaşadığını söyledi.

KPSS birincisi Ağrılı Sinan Yıldırım ailesinin gururu oldu

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda Türkiye birincisi olan Sinan Yıldırım, tarif edilmesi çok zor bir duygu yaşadığını söyledi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:41
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KPSS birincisi Ağrılı Sinan Yıldırım ailesinin gururu oldu

Ağrılı Mehmet Emin ve Hanım Yıldırım'ın 4 çocuğundan en küçüğü Sinan Yıldırım, bu yıl girdiği 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) Türkiye birinciliğini elde ederek hem ailesinin hem de kentin gurur kaynağı oldu.

Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Yıldırım, genel yetenekte 59 doğru 1 yanlış, genel kültürde 55 doğru 5 yanlışla 2018 KPSS lisans alanında Türkiye birincisi olmayı başardı.

Yıldırım, KPSS P1 puan türünden 100, KPSS P2 puan türünden 100, KPSS P3 puan türünden ise 99,99 aldı.

Sinan Yıldırım, yaptığı açıklamada, başarısını çok ve düzenli çalışmaya borçlu olduğunu ifade etti.

Sınava gireceklerin hangi derslere ne kadar önem vereceğini bilmesi gerektiğine vurgu yapan Yıldırım, "Ben sayısalcı olduğum için genel kültür kısmına ağırlık verdim. Matematik ve Türkçe iyi olduğu için geri plana attım. Sınavdan 6 ay önce çalışmaya başladım. Günde ortalama 6 saat çalıştım. En önemlisi ise her gün çalışmamdı. Arada kopukluk olmamasına özen gösterdim. Bu şekilde de başarılı oldum." diye konuştu.

"Tarif edilmesi çok zor bir duygu"

Sınavda birinci olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ailem, hocalarım, arkadaşlarım ve yakınlarım gurur duydu. Ben de çok mutlu oldum tabii ki. Hak ettiğimi düşündüğüm bir puandı. Açıklandığı zaman çok heyecanlandım. Sınavda bile bu kadar heyecanlanmamıştım. Beklediğim bir derece vardı. Açıklandığı zaman başarımı ailem, yakınlarım ve arkadaşlarımla paylaştım. Onlar da çok mutlu oldular. Tarif edilmesi çok zor bir duygu. Çünkü Ağrı'dan böyle bir başarının çıkmasını ben de çok istiyordum. Biraz da bunu başarmak için çok çalıştım. Ağrı'dan herhangi bir insanın böyle bir derece yapabileceğini göstermek istiyordum. Bunu kanıtladığım için çok mutluyum."

Yıldırım, hayalinin gireceği kurumda da başarılı çalışmalara imza atmak olduğunu ifade etti.

"Çok gurur duydum oğlumla"

Oğlunun birinciliğini duyduğunda yaşadığı mutluluğu anlatan anne Hanım Yıldırım da şunları söyledi:

"Allah'a şükürler ettim, çok gurur duydum oğlumla. Çok çalıştı oğlum. Zaten insan çok çalışırsa kazanır. Allah çalışan, emek veren herkese nasip etsin. Sinan gece gündüz sürekli çalışıyordu. Kazanması için çok dua ettim. Rabbim de onun çalışmasının karşılığını çok şükür verdi."

Baba Mehmet Emin Yıldırım da oğlunun öğrencilik döneminde de çok çalışkan ve okulunu aksatmayan bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Son olarak üniversitedeki bölümünden de yüksek puanla mezun olduğuna değinen Yıldırım, "KPSS için hiç durmadan çalıştı, evden hiç çıkmadı. Hatta ben 'Sinan kendini çok yoruyorsun' diye de kızıyordum ama çalışmak ve emeğinin karşılığını almak istediğini söylüyordu. Allah'a şükürler olsun ki o da bize bu mutluluğu bugün yaşattı. Çok güzel bir duygu. Bize bu mutluluğu yaşattığı için ona da çok teşekkür ediyorum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok güzel bir duygu bu." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
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