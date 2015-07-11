Koyunlara kırkımdan önce 'sabunlu duş'

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Van'ın Gevaş ilçesindeki yaylalardan getirilen koyunlar, yünleri kırkılmadan önce Van Gölü'nde yıkanarak temizleniyor.

Koyun kırkma zamanında yaylalardan traktör ya da kamyonlara yüklenen koyunlar, Van Gölü sahiline getiriliyor. Daha sonra koyunlar burada sahipleri tarafından teker teker sabunlanarak yıkanıyor ve kırkım işlemine hazır hale getiriliyor.

Yıkanan koyunlar, kuruduktan sonra yeniden araçlara yüklenerek kırkılacakları alana alınıyor. Kırkma işleminin ardından ise koyunlar yaylanın yolunu tutuyor.

Gevaş ilçesine bağlı Hasbey Mahallesi'nde yaşayan besici Süleyman Varol da çocuklarının ve torunlarının yardımıyla traktöre yüklediği koyunları sabunlayarak teker teker gölün sodalı sularında yıkadı.

Gölün sodalı suyunun tatlı suya göre etkili temizlik sağladığını anlatan Varol, "Koyunların yünlerini kırkmadan, üstündeyken yıkamak daha kolay oluyor. Çocuklarımı ve torunlarımı topladım, geldim. Hem eğleniyorlar hem de bana yardım ediyorlar. Gerçekten göl suyu yünleri pırıl pırıl yapıyor ayrıca hayvanları hastalıktan da koruyor. Yıkama işlemini bitirdikten sonra yünleri kırkacağız. Bu yünlerin bir kısmı ile yorgan yapacağız, bir kısmını ise satacağız. Traktörle getirdiğimiz 100 koyunu tek tek sabunlayarak temizliyoruz" diye konuştu.

Denizli'de yaşayan ve Van'daki ailesini ziyarete gelen Ferman Varol ise mahalledeyken babasının ve kardeşlerinin koyunları yıkamaya gideceğini öğrenince onlara yardım etmeye geldiğini söyledi.

Uzun süredir doğa ve hayvanlardan uzak kaldığını belirten Varol, memleketini ve güzelliklerini özlediğini kaydetti.

Varol, "Tatil sürecimde çok güzel zaman geçirdim. Bu iş de çok keyifli. Hem aileme yardımcı oluyorum hem de çok eğleniyorum. Çocuklarım da uzun zamandır böyle güzel vakit geçirmiyordu. Yaptığımız, işten çok stres atma" diye konuştu.