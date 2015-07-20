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Köyün 'yaşayan hafızası' oldu

Zonguldak'ta 35 yıldır köyündeki toplumsal olayları ajandasına not almaya başlayan Muharrem Kara, adeta köyün "yaşayan hafızası" haline geldi.

Köyün 'yaşayan hafızası' oldu

Zonguldak'ta 35 yıldır köyündeki toplumsal olayları ajandasına not almaya başlayan Muharrem Kara, adeta köyün "yaşayan hafızası" haline geldi.

20 Temmuz 2015 Pazartesi 11:06
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Köyün 'yaşayan hafızası' oldu
ZONGULDAK  - Zonguldak'ta 35 yıl önce babasının yaşamını yitirmesinin ardından köyündeki toplumsal olayları ajandasına not almaya başlayan Muharrem Kara, adeta köyün "yaşayan hafızası" haline geldi.

Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde yaşayan Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının 1980 yılında yaşamını yitirmesinin ardından kendisini boşlukta hissetmeye başladığını belirterek, arayışa girdiğini ve köyündeki toplumsal olayları 1981'den beri not almaya başladığını söyledi.

Ülkedeki önemli olayları da not aldığına dikkati çeken Kara, şunları kaydetti:

"Şu an elimdeki 35. ajandam. Köyümüzde evlenenler, kavga edenler, yaşamını yitirenler ve hava durumu gibi olayları not alıyorum. Türkiye ve dünya genelindeki çok ölümlü trafik kazalarını dahi not alıyorum. Ölene kadar ajandalarıma not almaya devam edeceğim. Hobi olarak başladığım yazma merakımı başka gençlere de aktarmak istiyorum."

"Her gün not alıyorum"

Kara, ajandalarından haberdar olanların şaşırdığını dile getirdi.

Kara, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz günlerde yakınlarını kaybeden aile bana geldi. Mevlit okutacaklar ama ölüm gününü bilmiyorlar. Ben de ajandama bakarak tam tarihini söyledim. Köylüler bana gelip 'Ne zaman evlendim, düğünüm ve hava nasıldı?' şeklinde sorular soruyor. İnsanlara yardımım dokunuyor. Hiçbir karşılık beklemeden büyük bir zevkle bunu yapıyorum. Hatırlayamadığımız bir şey olursa hemen deftere bakıp, olayın gerçeğini öğreniyoruz. Her gün not alıyorum."

Vefat edenlerin fotoğraflarıyla albüm oluşturdu

Köyde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını da albümde topladığını aktaran Kara, 400 fotoğraflık arşive ulaştığını söyledi.

Kara, vefat eden yakınlarının fotoğraflarını bulamayanların kendisinden yardım istediklerini dile getirdi.

Köy muhtarı Mehmet Ali Ayyıldız da Kara'nın yaşananları not almasının köy sakinleri için olumlu olduğunu anlattı.

Ayyıldız, "Köyümüzde ne zaman bir hadise olsa kendisine başvuruyoruz. Kendisini köyümüzün arşivi görüyoruz. Evlilik yıl dönümü, doğum günü ve vefat tarihleriyle ilgili kendisine başvuruyoruz" dedi.

AA

Son Güncelleme: 20.07.2015 09:25
Anahtar Kelimeler:
önce VatanKöyYaşayan Hafıza
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