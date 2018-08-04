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'Köy Sineması' çocuklar için perde açıyor

Yozgat Valiliği'nce oluşturulan gezici sinema, köylerde yaşayan ve hayatında hiç sinemaya gitmemiş çocukları beyaz perdeyle tanıştırıyor.

'Köy Sineması' çocuklar için perde açıyor

Yozgat Valiliği'nce oluşturulan gezici sinema, köylerde yaşayan ve hayatında hiç sinemaya gitmemiş çocukları beyaz perdeyle tanıştırıyor.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:08
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'Köy Sineması' çocuklar için perde açıyor

Yozgat Valiliği'nce hayata geçirilen "Köy Sineması" Projesi kapsamında kurulan gezici sinema, hayatında hiç sinemaya gitmemiş ve köyde yaşayan çocukları beyaz perdeyle buluşturuyor.

Yozgat Valiliği'nce geçen yıl hayata geçirilen, bu yıl da sürdürülen proje kapsamında köylerde yaşayan çocukların sinemayla buluşması için gezici sinema oluşturuldu.

Köylere giden valilik görevlileri ve gönüllü üniversite öğrencileri, film başlamadan önce çocukların yüzlerine çeşitli maskeler çizip, birlikte oyun oynayarak neşeli vakit geçirmelerini sağlıyor. Sinemaya gelen çocuklara, ücretsiz sinema bileti, mısır ve meyve suyu ikram ediliyor.

Proje kapsamında Sarıkaya ilçesine bağlı Karayagup Ortaokulu bahçesinde hazırlanan köy sinemasında "120" adlı filmi izleyen çocuklar, ilk kez beyaz perdeyle tanıştı.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yaptığı açıklamada, projeyle kültür ve sanatı halka, öğrencilere ve gençlere yaymayı amaçladıklarını belirtti.

Yaz tatilinde şehir merkezindeki gençlerin, yüzme, atletizm, güreş ve diğer spor dallarına yönlendirildiğini anlatan Yurtnaç, "Köylerimizdeki gençlerimiz için de böyle bir proje hazırladık. Köy sineması için de İl Özel İdaresi kanalıyla led ekranlı bir araç yaptırdık. Geçen yıl 5 bin civarında gencimize, vatandaşımıza sinema filmi seyrettirdik. Projeye gönüllü gençlerimiz de destek veriyor. Çocukların yüzlerini boyuyorlar, onlarla oyun oynuyorlar, mısır veriyorlar, sinema bileti veriyorlar, güzel vakit geçirmelerini sağlıyorlar." diye konuştu.

Yurtnaç, köyde yaşayan vatandaşların ve çocukların belki hayatlarında ilk kez toplu şekilde sinema filmi izlediklerini vurgulayarak, "Bu bir kültürdür, bu kültürü geliştirmek lazım. Geçen sene bunu yaptık bu sene de yaz tatilinde yine başladık. Köylerdeki vatandaşlarımıza film izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Karayagup beldesinde filmi izlemeye gelen Burak Şafak (14) da daha önce sinemaya gitmediğini, ilk defa sinemada film izlediğini aktardı.

Çocuklardan Gürkan Karagöz (13) de "Hayatımda hiç sinemaya gitmedim, köyüme sinema geldi. Yüzümüze maske yaptılar, heyecanlıyım." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Elif Doğan (48) da daha önce sinemaya gitmediğine işaret ederek, "Köyümüze sinema geldiği için çok mutluyum. Güzel bir şey, çocuklar için de değişiklik oldu. Çocukların sinemayı, sanatı tanıması açısından güzel bir olay. Çocukların sanata yönlendirilmesi için böyle şeylerin yapılması güzel, devamını da bekliyoruz." dedi.

Filmi izleyen Filiz Coşar ise Yozgat Valisi Yurtnaç'a teşekkür ederek, köylere tiyatronun da getirilmesini istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
YozgatKöy Sinemasıücretsiz Sinema
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