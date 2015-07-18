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Köy evini kütüphaneye dönüştürdü

Erzincan'nın Refahiye ilçesine bağlı Cengerli köyünde yaşayan emekli öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şahin, evinin zemin katını 20 bin kitaptan oluşan kütüphaneye dönüştürdü.

Köy evini kütüphaneye dönüştürdü

Erzincan'nın Refahiye ilçesine bağlı Cengerli köyünde yaşayan emekli öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Şahin, evinin zemin katını 20 bin kitaptan oluşan kütüphaneye dönüştürdü.

18 Temmuz 2015 Cumartesi 15:45
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Köy evini kütüphaneye dönüştürdü
ERZİNCAN - Erzincan'nın Refahiye ilçesine bağlı Cengerli köyünde yaşayan emekli öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tahir Erdoğan Şahin, evinin zemin katını kütüphaneye dönüştürdü.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan’a 85 kilometre uzaklıktaki Cengerli köyünde doğan 58 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Şahin, 2007 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden emekli oldu.

Eşi Aynur Şahin ile köyünde yaptırdığı iki katlı evinde yaşamaya başlayan Şahin, evinin zemin katını da bir çoğunu okuduğu yaklaşık 20 bin kitaptan oluşan kütüphaneye dönüştürdü.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra "kendi üniversitesini" köyüne taşıdığını ve 50 yıllık eğitim sürecinde derlediği yaklaşık 20 bin kitaptan oluşan kütüphane kurduğunu anlattı.

Şahin, kütüphanede çeşitli bilim dallarına ait kitapların yer aldığına dikkati çekerek, bunun yanında 15 akademik yayını, kendisinin yazdığı 30 kitabı ile 200'e yakın makalesinin bulunduğunu ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 19.07.2015 09:12
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önce VatanKütüphaneKöy EviniTahir Erdoğan Şahin
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