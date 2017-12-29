Kovalar ve yükselen Kovalar

Hazırlayan: Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz

ozlemce@outlook.com

Yılın ilk gezegen hareketi, “sürprizlerin” gezegeni Uranüs’ün direk hareketine dönüşü ile başlıyor.

2 Ocak 2018’de URANÜS direk hareketine dönüşü sizin; “sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız” olan alanda yani on birinci evinizde gerçekleşiyor.

Yeni yılda sıra dışı ve marjinal arkadaşlıklarınız ile dikkat çekiyorsunuz. Sosyal çevrenizde arkadaşlarınızla birlikte “gelecek projeleriniz” olarak adlandırabileceğiniz girişimleriniz, teknolojiye dayalı olabilir. Her ne ise yapmak istediğiniz girişimleriniz fark yaratacağı açıktır.

Ancak bu girişimlerinizi yeni yıla girince fazla bekletmeden yerine getirmeniz daha doğru olur.

Uranüs’ün bir sonra ki retrosu 7 Ağustos 2018’de başlayacağından; bu tarihe kadar hareketli bir yılın ilk yarısından bahsedebiliriz.

31 Ocak 2018’de 11°37’/Aslan burcunda meydana gelen “Tam Ay tutulmasını” siz; “partner ve açık düşmanlar” evinizde yaşayacaksınız.

Dolayısı ile eşiniz ile aranızda netleşmemiş bazı olaylar bu tutulma sonucu açığa çıkan olaylarla bir netlik kazanır ve bir karara varabilirsiniz.

Evliliğiniz ve partnerinizle ilgili, daha önceden bilmediğiniz bazı konular açığa çıkabilir.

Açık düşmanlarınızın “kimler” olduğunu; bu Ay tutulması size takip eden 6 ay- 1 yıl boyunca ışık tutarak gösterir.

Arkadaşlarınızın yurtdışı işleri ile ilgili bazı ticaret işleri bu tutulma sonrası netlik kazanır.

16 Şubat 2018’de gerçekleşen yılın ilk “Parçalı Güneş Tutulmasını” siz; birinci eviniz olan “imaj” evinizde yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; imajınızla ilgili bir takım yeni çalışmaların içine girebilirsiniz. Her zamankinden farklı görüneceğiniz, kendi imajınızla ilgili, sıra dışı bir görüntü kazanmak için girişimlerde bulunabilirsiniz.

Kendinize farklı olan bir giyim stili benimseyebilir, gardolabınızı yenileyebilirsiniz.

Ebeveynlerinizden birinin kariyer yaşamında sıra dışı bir yenilik olabilir. Bugüne kadar yaptığından daha farklı olan bir kariyerde ilerleyebilir.

Varsa çocuğunuzun yüksek eğitimde, orjinal bir seçim yaptığını görebilirsiniz. Yurtdışı konusu gündeme gelebilir.

Arkadaşlarınızın asi ve marjinal bir takım gruplar kurduğunu veya bunlara dahil oldukları bir süreç başlatabilir bu tutulma.

9 Mart 2018’de 23°13’/Akrep burcunda başlayan Jüpiter retrosu sizin; “kariyer” alanınız olan onuncu evinizde gerçekleşiyor.

Bu retro 10 Temmuz 2018’e kadar sürecektir.

Dolayısı ile kariyer yaptığınız alanda bu süreçte, şirketteki işleyişi mükemmelleştirmek adına bir çalışma yapabileceğimiz süreç olarak değerlendirebilirsiniz.

Jüpiter son cömerliğini de Akrep burcundan çıkmadan önce ki son haftada yerine getirecek.

Jüpiter- Chiron üçgen açısını 1 Kasım 2018 saat 19:35 itibari ile; (28’31”/Akrep D- 28’31”/Balık Rx) gerçekleştirecek.

Bu açının etkisi üzerimizde:”Şifalanma” açısı olarak etkisini gösterecek.

23 Mart 2018’de yılın birinci Merkür retrosunu siz; “sosyal çevreniz” olan onbirinci evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 15 Nisan 2018 kadar olan süreçte; sosyal çevrenizde ve arkadaşlarınız tarafından yanlış anlaşılmalardan dolayı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Bu retroda özellikle sosyal çevrenizde, arkadaş gruplarınızda iletişimden kaynaklanan sorunlar yaşayabilirsiniz. Birbirinizi yanlış anlayabilir retro bitene kadar da bazı arkadaşlıklarınızın bittiğini görebilirsiniz.

Ancak enerjinin farkında olursanız bu süreçte, olayların üzerine gitmek yerine, geride durarak sabırla geçmesini bekleyebilirsiniz.

Gelecek projelerinizi de bu süreçte, bekletmeniz yerinde olur.

Bu süreçte babanızın kazançlarında bir gecikme olabilir.

Kardeşinizin yüksek eğitimi ile ilgili iletişim kaynaklı sorunlar yaşanabilir.

Arkadaşlarınızla da bu retro sürecinde yanlış anlamalardan dolayı problemler yaşayabilirsiniz.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

18 Nisan’da 2018’de Oğlak burcunda başlayan Satürn retrosu haritanızın; “kendi kişisel gelişim” alanınız olan on ikinci evinizde yaşayacaksınız.

Bu Satürn retrosu 6 Eylül 2018’e kadar sürüyor.

Bu süreçte geçmişte sorumluluğunu almaktan kaçmış olduğunuz konular tekrar karşınıza gelir ve yeniden ele almanız için bir fırsat sunar.

Dolayısı ile; kişisel gelişim alanınızda geçmişte üstlenmediğiniz sorumluluklarınız yüzünden bazı yüzleşmeler yaşayabilir ve vicdan azabı çekebilirsiniz.

Dolayısı ile bu retroda bunu düzeltmek için bir fırsatınız olacak.

İlkbahardan sonbahara kadar bu disiplin içinde yaşarsanız, sorunlarınızı aşarsınız.

Değerlendirin.

22 Nisan 2018’de Oğlak burcunda başlayan Plüto retrosu sizin; “kişisel gelişim” alanınız olan on ikinci evinizde yaşıyorsunuz.

Bu retro 1 Ekim 2018’e kadar devam edecek.

PLÜTO retro iken; değişim dönüşüm ve yeniden yapılandırma konusunda bir duraksama yaşayabiliriz. Ve bu retro sürecinde (1 Ekim’e kadar) geçmişte yakıp, yıktığımız ve köprüleri attığımız konular karşımıza gelir.

Ancak bu süreçte ya bu konuları tamamen “kökten değiştirerek”, yeniden yapılandırırız.

Ya da her şeyi tamamen “yıkar”, bir daha o konuyu hayatınızın kıyısından bile geçirmeyiz.

Dolayısı ile bu süreçte; geçmişte “ya hep, ya hiç” diyerek attığınız köprüler nedeniyle, kendi iç hesaplaşmalarınız gündeme gelir ve bir takım yüzleşmeleriniz ile kendinizi yeniden yapılandırabilirsiniz. İç dünyanız ve vicdanınız bu süreçte yeniden yapılanır.

Yaklaşık 6 ay sürecek olan bu süreçte, bu durumu yeniden yapılandırarak, Plüto retrosunu fırsata dönüştürebilirsiniz.

Değerlendirin.

19 Haziran 2018’de başlayan Neptün retrosunu siz; “maddi ve manevi” değerleriniz olan dördüncü evinizde yaşayacaksınız.

24 Kasım 2018’e kadar retro olacak olan Neptün sizi; maddi ve manevi değerleriniz konusunda kafa karışıklığına maruz bırakabilir. Dolayısı ile retro bitene kadar resmin bütününü göremeyebilirsiniz.

Bu süreçte maddi yönden sahip olduklarınızı feda edebileceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Retro bitene kadar kafanız bulanabileceğinden önemli yatırımlarınızı 24 Kasım sonrasına bırakmanız daha doğru olabilir.

Ayrıca bağımlılıklar nedeniyle yaşanabilecek dağılmalar söz konusu olabilir.

Ancak her retroda mevcut enerjiyi olumlu değerlendirme fırsatlarımız vardır.

Neptün retrosunda, özellikle bu süreçte ilham kanallarınızı açıp; yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Soyut olarak aldığınız enerjiyi somut eserlere dönüştürmek, bu retroyu olumlu yönde değerlendirme fırsatıdır.

Siz; 26 Haziran 2018’de başlayan Mars retrosunu haritanızın; “imajınız” olan 1.ev alanınızda yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile 26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında “harekete geçme enerjiniz” içe doğru çalışacağından; harekete geçmekte, önlem almakta, tepki vermekte gecikirsiniz.

Mars retrosunda en doğru hareket şeklimiz; retro bitene kadar “güç gerektiren ve harekete geçmemiz” gereken işleri askıya almak ve ileride yeniden ele almak üzere işleri tamamlanmamış olsada bir süreliğine ertelemektir.

Örneğin bu süreçte,” imajınızı ilgilendiren bir ameliyat mı düşünüyordunuz?; yada efor gerektiren ağır bir sporla mı uğraşıyorsunuz?”; retroda enerjimizin düşük olduğu bu tür eylemleri, en iyisi retro sonrasına erteleyin.

Ancak bu önlemler; doğum haritasında Mars’ları retro olanlar için geçerlidir. Oysa gökyüzünde Mars retro iken doğanlar, Mars’ın retro olduğu bu süreçte 26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında tam tersi enerjilerinde artış olur, kendilerini daha rahat ortaya koyar ve hedeflerine daha kolay ulaşabilirler.

Dolayısı ile; bu kişiler Mars retro iken, isteklerinin peşinden gidebilir, atılımlar yapabilir, yeni projeler başlatabilirler.

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; altıncı ev olan “sağlık” alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; sağlıklı yaşam adına yaşamınızda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz

Sağlık konularınız ve evcil hayvanlarınızla ilgili konuların öne çıkacağı bir tutulma olacak bu sizin için. Takip eden 6 ay boyunca, “sağlıklı yaşam”adına yeni bir beslenme bicimini hayatınıza dahil edebilirsiniz.

Kardeşinizin yaşadığı yer ile ilgili, ona kol kanat germeniz ve onun hayatına “anaç” dokunuşlarda bulunmanız ile bu tutulma sonrası yeni bir sürece başlayabilirsiniz.

Bir arkadaşınızın kredi ve borç konusunda sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir. Dolayısı ile onunla empati yaparak, ona yol göstermeniz, “kol kanat” germeniz önemli bir girişim olabilir sizin için.

26 Temmuz 2018’de yılın ikinci Merkür retrosunu siz; Merkür retrosunu siz; “evlilik” eviniz olan yedinci evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 19 Ağustos 2018 kadar; ; eşinizle aranızda “yanlış anlaşılmalardan” dolayı doğacak sorunlar yaşanabilir.

Eşinizin kendini ifade edişi, bu süreçte yanlış anlaşılacağından “imajı” bu süreçte zarar görebilir.

Ayrıca kendinizi doğru ifade edemeyişinizden kaynaklanan, yeni düşmanlar da edinebilirsiniz.

Bu süreçte kardeşinizin sevgilisi ile aranızda bazı sorunlar yaşanabilir. Retronun bitimine kadar yanlış anlamalardan dolayı doğacak bu problemlere karşı farkında olmak yerinde olur.

Ayrıca patronunuzun “yanlış anlamalarından” dolayı, toplum önünde ki duruşu da zarar görebilir.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca iletişim nedeniyle bozulmuş eski ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

27 Temmuz 2018’de “Tam Ay Tutulmasını” siz; “imajınız” alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; bu Ay tutulmasında karakteriniz ve kimliliğiniz ile ilgili daha çok sizi tanınır yapan olaylar söz konusu olup, toplum önünde ki kimliğini açığa çıkacak olaylar yaşanabilir. Bununla birlikte sağlam, ayakları yere basan bir duruş sergileyebilirsiniz.

İmaj çalışması,

dış görünüş,

ile ilgili bir açığa çıkış sonucu netleşebilir ve ne yapmak istediğinize karar verebilirsiniz.

7 Ağustos 2018’de; 02°33'/Boğa burcunda URANÜS retro hareketine başlıyor. Uranüs’ün bu retro hareketi 6 Ocak 2019’a kadar devam edecek.

7 Ağustos 2018’de başlayan Uranüs retrosu sizin; “eviniz, yaşadığınız yer ve ebeveynleriniz” olan alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; muhtemelen eviniz ve ebeveynleriniz ile ilgili teknoloji kullanılarak bir koruma ve barınma önlemi almak isteyebilirsiniz. Özellikle ebeveynleriniz ile ilgili bir koruyup, kollama durumu söz konusu olabilir.

Evinizde gerçekleştirmek istediğiniz sıra dışı bir girişim söz konusu olabilir. Ancak bunu gerçekleştirmede gecikmeler yaşayabilirsiniz.

Ayrıca retroların; “geçmişin problemlerini düzeltme fırsatları” barındırdıklarını unutmayınız. Değerlendirin.

11 Ağustos 2018 günü Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; evlilik eviniz olan yedinci evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay-1 yıl içinde evliliğinizde ego ve kibir gibi huylarınızı törpüleyerek hayata yeni bir pencereden bakıp, yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

Kovalar yeni bir evlilik kararı alabilirsiniz. Bu daha “özgür” yaşanacak bir evlilik kararı olabilir. Veya bazı kovalar ayrılık kararı alabilirler.

Dolayısı ile ihtiyaç duyduğunuz “özgürlük” duygunuzu böyle yaşayabilirsiniz.

Evliliğinizde o evliliğin bir kimlik kazanması adına önemli bir karar alabilirsiniz.

Evliliğinizi gözler önünde yaşayabilirsiniz.

Ünlü, bir kişi ile evlenebilirsiniz.

Eşiniz bu Güneş tutulmasından sonra yeni bir kimlik ile dominant yönetici veya başkalarını organize eden bir kişiye dönüşebilir veya evliliğiniz için bir mücadele verebilir.

Güneş tutulmalarının etkileri “kadersel”dir. Dolayısı ile yaşanacakları önemsemeli ve önünüze gelen fırsatları değerlendirmelisiniz.

Siz; Venüs retrosu olan bu süreci (05.10.2018 -16.11.2018), “kariyer ve toplum önündeki duruşunuz” olan alanda yaşıyorsunuz.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 olan süreci; kariyer yaptığınız alanda, kin, nefret, öfke veya kıskançlıklar yüzünden bozulacak ilişkiler bu dönemde karşınıza kriz olarak çıkabilir.

Konumunuzu kıskanan kişilerin entrika ve manipülasyonlarına maruz kalabilirsiniz. Dikkat.

Ancak bu retro, geçmişte kariyer yaşantınızda yaşamış olduğunuz belki de bir entrikara maruz kaldığınız bir bir olayı karşınıza getirebilir ve size bunu düzeltme fırsatı da sunar. Değerlendirin.

Şirkette oluşabilecek “mali kriz” de bu dönemde gündem olabilecek bir başka konu.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini işyerinizde ilişkilerinizde uyum ve denge üzerine çalışmalar yaparak değerlendirebilirsiniz. Ektiğiniz emeklerin meyvelerini retro bitiminde toplamaya başlarsınız

JÜPİTER YAY BURCUNA GEÇİYOR.

JÜPİTER Yay burcuna geçiyor 8 Kasım 2018 14:38 00’00”/Yay D

Yaklaşık 13 aydır “bolluk ve bereket” gezegeni Akrep burcunda hareket etti ve Akreplerle birlikte diğer su grubu burçları olan Balık ve Yengeçleri de bereketinden faydalandırdı.

Ancak Bugün 8 Kasım 2018’den itibaren “Şans” gezegenimiz Jüpiter YAY burcuna geçiyor ve takip eden 13 ay boyunca Yay burçlarınıyla birlikte diğer ateş elementi burçları olan Aslan ve Koç burçlarını da bereketinden faydalandıracak.

17 KASIM 2018 3. MERKÜR RETROSU BAŞLIYOR SRX

17 Kasım 2018’de Ankara saati ile 03:33’de başlayan yılın üçüncü ve son Merkür retrosunu siz; “sosyal çevreniz” olan onbirinci evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 6 Aralık 2018 kadar olan süreçte; sosyal çevrenizde ve arkadaşlarınız tarafından yanlış anlaşılmalardan dolayı sorunlar yaşayabilirsiniz.

Bu retroda özellikle sosyal çevrenizde, arkadaş gruplarınızda iletişimden kaynaklanan sorunlar yaşayabilirsiniz. Birbirinizi yanlış anlayabilir retro bitene kadar da bazı arkadaşlıklarınızın bittiğini görebilirsiniz.

Ancak enerjinin farkında olursanız bu süreçte, olayların üzerine gitmek yerine, geride durarak sabırla geçmesini bekleyebilirsiniz.

Gelecek projelerinizi de bu süreçte, bekletmeniz yerinde olur.

Bu süreçte babanızın kazançlarında bir gecikme olabilir.

Kardeşinizin yüksek eğitimi ile ilgili iletişim kaynaklı sorunlar yaşanabilir.

Arkadaşlarınızla da bu retro sürecinde yanlış anlamalardan dolayı problemler yaşayabilirsiniz.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

Sağlıklı ve mutlu bir 2018 diliyorum.