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'Kostak'a yardım eli

Kırıkkale'de araç çarpması sonucu arka ayakları tutmayan ve bir vatandaşın yürüyebilmesi için pazar arabasından yürüteç yaptığı sokak köpeği "Kostak"a hayvanseverler sahip çıktı.

'Kostak'a yardım eli

Kırıkkale'de araç çarpması sonucu arka ayakları tutmayan ve bir vatandaşın yürüyebilmesi için pazar arabasından yürüteç yaptığı sokak köpeği "Kostak"a hayvanseverler sahip çıktı.

05 Nisan 2017 Çarşamba 12:24
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'Kostak'a yardım eli

Kırıkkale'de araç çarpması sonucu yaralanan ve arka ayakları tutmayan sokak köpeği "Kostak"ın sağlığına kavuşması için umut doğdu.

Arka ayaklarını kullanamadığı için sürünen ve kendisine sahip çıkan Mehmet Köksal'ın pazar arabasından yaptığı yürüteçle yürümeye çalışırken görenlerin yüreğini parçalayan köpek için hayvanseverler seferber oldu. Acı hikayesinin Anadolu Ajansı tarafından haberleştirilmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanından kişi ve kurumlar, Kostak'ın tedavisini üstlenmek ve yürüteç temin etmek için iletişime geçti.

Ankara'daki özel bir kliniğin tedavisini üstleneceğini bildirmesi üzerine hayvansever Mehmet Köksal, bir akrabasından emanet aldığı otomobil ile Kostak'ı tedavi için Başkente götürdü.

Sağlığına kavuşması için detaylı muayeneden geçirilen Kostak'ın, yeniden yürümesinin sağlanması, bunun mümkün olmaması halinde daha rahat hareket edebileceği profesyonel bir yürütece kavuşması için tedavi süreci başlatıldı.

"Hayvanlar benim evlatlarım sayılır"

Sokak köpeği Kostak için pazar arabasından yaptığı yürüteçle gündeme gelen Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kostak'ın hikayesinin haberleştirilmesinin ardından hayvanseverlerden ve yardımseverlerden çok sayıda telefon aldığını belirtti.

Basının sayesinde sesini duyurduğunu anlatan Köksal, "Türkiye genelinden telefonlar alıyorum. Yardım teklifi geliyor. Bu hayvan düzelsin yeter, ben hiçbir şey istemiyorum. Çok ilgilendiler, 'her türlü desteği sağlarız' dediler. Sonra buraya geldik. Kendi arabam da yoktu. Sağolsun bir yakınımın arabasıyla getirdik. Hayvanlar benim evlatlarım sayılır. Onlar açsa ben de açım. Ben bunları her gün doyuruyorum. Kostak kostak yürüdüğü için köpeğin adını 'Kostak' koyduk. Şimdi maalesef yürüyemiyor. Kostak kostak yürümesini istiyorum. Bu hayvanları seviyorum." diye konuştu.

Kostak'ı muayene eden veteriner hekim Erdi Küçük de köpeğin arka ayaklarında his kaybı tespit ettiklerini bildirdi.

Öncelikle köpeğin arka ayaklarda derin ağrı duyumu olup olmadığını kontrol ettiklerini aktaran Küçük, şunları kaydetti:

"Derin ağrı duyumu olması sevindirici. Çekilen röntgenlerin sonucunda 13. sırt omuru ile 1. bel omuru arasında bir travma var. Önce kan tahlillerine bakacağız. Eğer genel durumunda bir sıkıntı görmezsek anestezi altında bir MR çekilecek. Tamamen MR sonucuna bağlı olarak o bölgede bir bası varsa, kopma yoksa bir operasyonla o bölgedeki kortu rahatlatacağız. Bunun dışında kortizon tedavileriyle beraber desteklemeye çalışacağız. Olgu eski bir olguya benziyor. Genellikle böyle nörolojik vakalarda toparlanma çok çabuk olmuyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Operasyon sonrası fizik tedavi ve yürüteçlerle destek de almak gerekiyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
KIRIKKALEKostakSokak Köpeği
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