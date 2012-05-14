Köşk çiçek açtı

Yıllarca ''864 rakımlı'' tepe diye anılan ancak ''1071 rakımlı'' olduğu ortaya çıkan Çankaya Köşkü'ne bahar geldi. Köşk'e baharın gelişi kendini lalelerin, muscarilerin, sümbüllerin ve nergislerin açması ile gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Sönmez, Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrünnisa Hanım'ın park ve bahçelerin düzenlenmesi, meyve ağaçları, sera ve açık alanlarda yetiştirilen sebzelerle yakından ilgilendiğini belirtti.

Sebzeler Cumhurbaşkanı'nın masasına gidiyor

Köşk'teki bahçelerde ve seralarda yetiştirilen sebze ve meyveler, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün masasına gidiyor. Sera ve bahçelerde marul, fesleğen, domates, salatalık, kara lahana, kırmızı pancar, yeşil soğan, ıspanak, roka, maydanoz, reyhan gibi sebzeler yetiştiriliyor.

Baharın gelişi, kendisini Köşk'te açan çiçeklerle gösteriyor. Köşk'ün park ve bahçelerinde 60'a yakın lale türü yaşam bulmuş durumda. Köşk'teki serada allium, sümbül, kardelen, muscari, lale, orkide, bonzai, kaktüs, kumkuat, amarallis, Madagaskar yasemini, orkide, gardenya ve ortanca çiçekleri yetiştiriliyor.

Organik bal da üretiliyor

Köşk'te organik bal üretimi de gerçekleştiriliyor. Arılar, tamamen Köşk'ün bahçesindeki çiçek ve ağaçlardan elde ettikleri besinleri bala çeviriyorlar. Bu bal da Cumhurbaşkanı Gül'ün kahvaltı masasında yerini alıyor.