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Konyaaltı Plajı'nda 'Akdeniz foku' heyecanı yaşandı

Nesli tükenme tehdidi altındaki Akdeniz foku, dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda görüntülendi. Kıyıya iki metre kadar yaklaşan üç fok balığı, sahildeki turistlere ve vatandaşlara heyecanlı anlar yaşattı.

Konyaaltı Plajı'nda 'Akdeniz foku' heyecanı yaşandı

Nesli tükenme tehdidi altındaki Akdeniz foku, dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda görüntülendi. Kıyıya iki metre kadar yaklaşan üç fok balığı, sahildeki turistlere ve vatandaşlara heyecanlı anlar yaşattı.

23 Kasım 2017 Perşembe 14:44
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Konyaaltı Plajı'nda 'Akdeniz foku' heyecanı yaşandı

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Akdeniz foklarından üçü, dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda avlanırken görüntülendi.

Konyaaltı Plajına güneşlenmek ve yürüyüş yapmak için gelenler, kıyıya yakın bir bölgede Akdeniz foklarının olduğunu fark etti.

Vatandaşların da cep telefonlarıyla görüntülediği foklar, dünyaca ünlü plaja iki metre kadar yaklaştı. Üç tane olduğu görülen foklardan kaçan bir vatoz balığı da kıyıya doğru geldi.

Yaklaşık yarım saat süreyle kıyıya yakın bir bölgede yüzen ve zaman zaman kafasını çıkartarak etrafını izleyen Akdeniz fokları, plajdakileri heyecanlandırdı.

Fok balıkları, bir süre sonra gözden kayboldu.

Afyonkarahisar'dan Antalya’ya tatile gelen Ahmet Kaynar, Konyaaltı'nda fok göreceğinin hiç aklından geçmediğini söyledi. Fokları fark edince büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadığını anlatan Kaynar, "Balıkları kovalıyorlardı. Bize aldırış etmeden uzun süre yüzdüler. Bizim için güzel bir anı oldu." dedi.

Emin Arıburnu ise ilk defa gördüğü fokları fark edince çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Dünyada 500 ile 700 arasında kaldı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu ise Akdeniz foklarının yavrulama döneminde olduğunu ifade ederek, muhtemelen Antalya falezlerinde yavruları bulunduğunu kaydetti.

Fokların mağaraya yavru bıraktığında o civarlarda görülebileceğini belirten Gökoğlu, şöyle konuştu:

"Biri genç ikisi yetişkin olmak üzere üçlü bir grup. Anne yavruyu beslemek zorunda olduğu için avlanmaya çıktıklarını tahmin ediyorum. Akdeniz foklarının dünyadaki sayısı 500 ile 700 arasında. Dünyada bu kadar sayısı az canlının Türkiye kıyılarında bulunması biyolojik çeşitliliğimiz açısından çok güzel. Türkiye bu konuda şanslı. Bu 500-700 bireyin yüzde 75'i ise Yunanistan ile Türkiye kıyılarında. Özellikle Foça, Muğla, Antalya ve Mersin'de görüldü. Daha önce falezlerde görülmüştü. Sevindirici bir şey. Şehrin içinde doğal yaşamı elimizi uzatacak kadar yakında görüyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz FoklarıDünyaca ünlü Konyaaltı Plajı
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