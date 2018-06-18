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Konya'da gölete giren iki kişi boğuldu

Meram ilçesinde gölete giren Suriye uyruklu iki genç boğuldu

Konya'da gölete giren iki kişi boğuldu

Meram ilçesinde gölete giren Suriye uyruklu iki genç boğuldu

18 Haziran 2018 Pazartesi 09:53
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Konya'da gölete giren iki kişi boğuldu

KONYA

Konya'da serinlemek için gölete giren Suriyeli iki gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu dört genç, serinlemek amacıyla merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Dutlu Caddesi'ndeki gölete girdi. 

Gençlerden Ömer Muhammed Hac'ın (16) çırpındığını gören arkadaşı Yahya İsmail El Alu (15) yardım etmek istedi. 

İki genç bir süre sonra gözden kayboldu. 

Diğer gençlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile dalgıçlar çağırıldı. 

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekibi, gençlerin gözden kaybolduğu yerden suya daldı.

Dalgıçlar, Yahya İsmail El Alu ile Ömer Muhammed Hac'ın cesetlerini yaklaşık 3 metre derinlikte buldu. 

Cesetler dalgıçlar tarafından sudan çıkarılırken, olay yerine gelen ve çalışmaları gözyaşları içinde izleyen Ömer Muhammed Hac'ın annesi ile babası, çocuklarının cesedini son kez öptü.

Polisin incelemelerinin ardından Yahya İsmail El Alu ile Ömer Muhammed Hac'ın cesetleri otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaMeramSuriyeliBoğulmaGölet
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