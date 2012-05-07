Konteyner kente Erdoğan morali

KİLİS – Ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve geçen aydan bu yana Kilis'teki konteyner kente yerleştirilen Suriyeliler, burada kendilerine sağlanan imkanlarla aileleriyle birlikte yeni bir hayat kurarken, günlerinin büyük bölümünü buradaki sosyal tesisler ve kurslarda değerlendiriyor.

Suriye'de yaşanan şiddet olaylarının ardından kendilerine kucak açan Türkiye'ye duydukları sevgiyi her fırsatta dile getiren Suriyeliler, Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bazı bakanların ziyaretiyle moral buldu.

Suriye'deki şiddet olaylarından kaçarak 11 kişilik ailesiyle Türkiye'ye sığınan Nasır Hacı Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın ziyaretinin kendilerini onurlandırdığını söyledi.

Hayfa Saleyha da Türkiye'nin, ülkelerindeki şiddetin durması için gösterdiği çabanın benzerini Arap ülkelerinden de beklediklerini kaydetti.

Bir kadın olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşinin ziyaretini önemsediklerini anlatan Saleyha, ''Emine hanımın ziyaret sırasında duygulanması, bizlerle aynı duyguları paylaşması insaniydi. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz'' şeklinde konuştu.

Emine Muhammed ise Başbakan Erdoğan'ın ziyaretinin kendileri için büyük anlam taşıdığını vurgulayarak, ''Konuşmasında çok güzel mesajlar verdi. Bizlere sahip çıktı. Ama artık Suriye'deki olayların bitirilmesi için daha fazla destek bekliyoruz'' dedi.