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Konservatuvara alınmadı kraliyet sınavını kazandı

Antakya Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören 17 yaşındaki otistik Buğra Çankır, Kraliyet Ailesi'nin müzik sınavını kazandı

Konservatuvara alınmadı kraliyet sınavını kazandı

Antakya Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören 17 yaşındaki otistik Buğra Çankır, Kraliyet Ailesi'nin müzik sınavını kazandı

11 Mayıs 2012 Cuma 14:09
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Konservatuvara alınmadı kraliyet sınavını kazandı
HATAY - Antakya Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Lisesi'nde flüt eğitimi alan ve piyanoda önemli yetenekler arasında gösterilen 17 yaşındaki otizm hastası Buğra Çankır'ın, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin müzik sınavlarının son aşamasını başarıyla tamamladığı bildirildi.
Baba Kemal Çankır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otistik olan oğlunun yaklaşık 11 yıldan bu yana müzikle ilgilendiğini söyledi.
Buğra'nın gittiği bir terapi merkezinde psikologun kulağının çok iyi olduğunu söylemesi üzerine müzikle ilgilenmeye başladığını ifade eden baba Çankır, oğlunun yapılan müzik testlerini sıfır hatayla tamamladığını kaydetti.
 
''Konservatuvara alınmadı''
Buğra'nın yetenekli olmasına ve girdiği sınavlardan başarıyla çıkmasına rağmen Türkiye'deki konservatuvarlara alınmadığını ifade eden baba Çankır, şöyle konuştu:
''Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavlarına girdi, tam not almasına rağmen otistik olmasından dolayı konservatuvara alınmadı. Bu duruma çok üzüldük, yılmadık Buğra'nın iyi bir noktaya gelebilmesi için çalıştık. Bu kapsamda oğlumu İngiliz Kraliyet Ailesi'nin müzik sınavlarına hazırlamaya başladık. Buğra 'Grade 8'i başarıyla tamamladı, oğlum aldığı başarı sayesinde Avrupa ve ABD'de konservatuvarlara özel yetenek sınavlarına girmeden direkt kayıt yaptırabilecek.'' 
Buğra'nın daha önce 2 kez İngiltere'de konser verdiğini belirten Çankır, Türkiye'de birçok yerden oğlunun konser vermesi için davet aldıklarını kaydetti.
Anne Necla Çankır ise oğlunun eğitimlerine devam etmesini istediklerini belirterek,''Oğlumun yeteneğini Avrupa kabul ederken Türkiye'de ise gereken ilgi ne yazık ki gösterilmiyor'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 11.05.2012 06:10
Anahtar Kelimeler:
Konservatuvar
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