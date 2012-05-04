Komşularımızı çok sevdik

ANKARA - AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Vatandaşların en fazla seyahat yaptığı ülke Suriye olurken, burayı diğer batı Asya ülkeleri, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan izledi.

Diğer komşularımız İran ile Yunanistan da Almanya'nın ardından en çok seyahat edilen ülkeler oldu.

Vatandaşların, söz konusu dönemde en az seyahat ettiği ülkeler ise Danimarka ile Japonya oldu.

Bu arada, söz konusu dönemde vatandaşların seyahat amaçlarının başında ''iş'' geldi.

AA