İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresinde depolanan arıtma çamurlarından ve kanalizasyon altyapısının yetersizliğinden kaynaklandığı ileri sürülen ve zaman zaman kentin büyük kısmında hissedilen kötü koku vatandaşların tepkisini çekiyor.

İzmir'de 2 haftadır etkili olan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar soruna çözüm bulunamamasından şikayetçi.

Göztepe sahilinde yürüyüşe çıkan Sibel Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kötü kokunun evlerinde otururken bile hissedildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Eve acayip bir koku yayılıyor. Lağım kokusu bildiğin. Kokudan evlerimizde oturamıyoruz. Evi bütün gün çamaşır ve temizleme suyuyla temizliyoruz, koku gitmiyor. Balkonlarda oturulmuyor. Bu seneye kadar böyle bir şey yaşamadık. İlk defa bu kadar yaşıyoruz. Yoksa yaşanacak gibi değil. Yeşilyurt'ta oturuyorum. Evden kendimizi attık buraya geldik burada da var koku. Evlerin içinde daha acayip bir koku var. Sıkıntı büyük. Önceden sadece denizde olurdu. Şehre yayılan, evlerin içine yayılan bir sıkıntı var, yaşayamıyoruz."

Gülten Güven, evde, sahilde hep aynı koku ile karşılaştıklarını belirterek, "Komşularım da aynı şekilde şikayetçi. Balkonumda da burada da aynı kokuyu alıyorum." dedi.

Halil Aksu da sahilde gezerken veya spor yaparken çok boğucu bir koku geldiğini ifade ederek, soruna bir an önce çözüm bulunmasını söyledi.

Aksu, "Oksijen neredeyse sıfır. Göztepe sahili ailecek rahat edebileceğimiz bir ortam ama bu ağır koku bütün doğayı ve insanları rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.