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Kocasını öldüren kadına 15 yıl hapis

Konya'da kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşini av tüfeğiyle öldüren kadın, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kocasını öldüren kadına 15 yıl hapis

Konya'da kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşini av tüfeğiyle öldüren kadın, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

02 Temmuz 2015 Perşembe 12:17
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Kocasını öldüren kadına 15 yıl hapis

KONYA - Konya'da bir kadına, kocasını öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası verildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tuba Güder (28), öldürülen Ömer Güder'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Kısa süren duruşmada, tahliyesini isteyen Güder, "Eşim bana dört gün boyunca şiddet uyguladı. Ölümle tehdit edip, çeşitli işkenceler yaptı. Silahı 'kendini öldür' diye bana uzattı. Ben de ona ateş ettim" diye konuştu.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Güder, "haksız tahrik altında öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi'nde 20 Haziran 2014'te Ömer Güder'in (33), kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Tuba Güder'e şiddet uyguladığı ileri sürülmüş, kadın da av tüfeğiyle kocasını öldürmüştü.

AA

Son Güncelleme: 02.07.2015 10:53
Anahtar Kelimeler:
Hapisönce Vatan
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