Çin

'de "

kocasına dayak atan kadın

", ülkedeki aile içi şiddet yasası çerçevesinde cezalandırıldı.

China Daily gazetesinin haberine göre, başkent Pekin'de bir mahkeme, iki yıldır evli olduğu "eşinden dayak yiyen adamın" şikayeti üzerine aile içi şiddet yasasını erkeğin lehine kullanarak ilginç bir uygulamaya imza attı.

İsmi verilmeyen adam, mayıs ve kasım aylarında iki defa karısının şiddetine maruz kaldığını açıkladı. Mağdur koca vücudundaki darp izlerini belgeleyen hastane raporlarını mahkemeye delil olarak sundu. Çiftin yeni doğan kızlarının da "aile içi şiddet" olayından olumsuz etkilendiğini öne süren adamın şikayeti üzerine karısına, "Altı ay süreyle evi terk etme cezası ve kocasına 200 metreden fazla yaklaşma yasağı" getirildi.

Ülkede mart ayında yürürlüğe giren aile içi şiddet yasası uyarınca Çin genelinde yaklaşık 300 dava dosyası karara bağlanmış, ancak cezaların "eşine dayak atan bir kadına" yönelik işletildiği görülmemişti.

Bu olay, gelecekte eşine şiddet uygulayan kadınlara ilişkin eşlerinin şikayet etmesi durumunda emsal teşkil edebilecek. Yasaya göre aile içinde şiddete başvuranlar uzaklaştırma cezasının yanı sıra 15 gün gözaltı ya da 1000 yüen (yaklaşık 150 dolar) para cezasına çarptırılabiliyor.

Çin Evlilik ve Aile Araştırmaları Derneği Başkan Yardımcısı Şia Yinlan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yasaların, her bir aile ferdini koruması gerektiğini ve sadece kadının şiddet görmesinin değil erkeğin de şiddet görmesinin bir suç olduğunu" söyledi.

"Aile yaşamında eşleri tarafından kötü muamele gören erkeklerin durumuna yeterince odaklanılmadığını" savunan Şia, "Şaka ile eşinden 'baskı' gördüğünü söyleyen erkek iş arkadaşlarımın yakınmalarına bundan sonra gülüp geçmeyeceğim. Çünkü gerçeği söylüyor olabilirler." yorumunu yaptı.

AA