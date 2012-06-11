Kocaeli'nin yaylalarında temizlik çalışması

KOCAELİ - Kocaeli'de bir grup doğa tutkunu, Samanlı Dağları'ndaki Ercüve ve İnönü yaylalarında temizlik çalışması başlatarak, piknikçilerin bıraktığı çöpleri topladı.

Sabah saatlerinde İzmit Perşembe Pazarı alanında toplanan Kocaeli Doğa Sporları Kulübü (KODOSK) ve Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) üyeleri ile bölgedeki bazı turizm işletmelerinin yöneticilerinden oluşan 80 kişilik ekip, araziye uygun araçlarla Başiskele ilçesindeki Ercüve yaylasına çıktı.

Burada piknik yapan grupların doğaya bıraktığı pet şişe ve naylon poşet gibi doğada dönüşümü mümkün olmayan çöplerle kağıtları toplayan gruptakiler, daha sonra çalışmalarına İnönü Yaylası'nda devam etti.

KODOSK Başkanı Hülya Soykal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğa turizminin popülaritesinin artmasıyla paralel olarak, özellikle piknikçilerin ve kampçıların tercih ettiği yaylaların atıklar yüzünden tehdit altında olduğunu söyledi.

Doğaya ve ormanlara gelişi güzel bırakılan çöplerin, yaylaların eşsiz güzelliği arasında çirkin görüntüler oluşturduğunu ifade eden Soykal, bu amaçla ''Kocaeli Yaylalarına Sahip Çıkıyor'' etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Soykal, etkinliğe katılımın belirledikleri kontenjanın üzerinde olmasının sevindirici olduğunu anlatarak, hafta sonları doğa yürüyüşü ve kamp yapmak için geldikleri yaylaları bu sefer temizlemek için ziyaret ettiklerini kaydetti.

Orman içlerindeki piknik alanları ile yol üzerindeki çeşme başlarında sorunun daha büyük boyutlara geldiğine şahit olduklarını anlatan Soykal, ''Yaylalara özlem gidermeye giden vatandaşlarımızı, çevreye karşı sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Lütfen çöplerimizi gelişi güzel yerlere bırakmayalım'' diye konuştu.

Grup, etkinliği horon oynayarak sonlandırdı.