Klasik otomobil tutkunları Başkent'te

ANKARA

Hacettepe Otomotiv Topluluğu (HOT) ve Ankara Klasik Otomobilciler Kulübü'nün (AKOK) düzenlediği, ''Klasik Araba Sergisi'' Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde açıldı.

İlki geçen yıl düzenlenen sergide, bu yıl, 1938 ile 1970 yılları arasında üretilen 36 otomobil yer aldı.

Klasik otomobil tutkunları sergide, 1979 model Cadillac, 1959 model Belair, 1956 model Oldsmobile, 1964 model Chevrolet Impala, 1963 model Falcon, 1960 model Plymouth Belvedere gibi otomobilleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Sergilenen otomobiller arasındaki 1938 model BMW, hem en eski hem de 150 bin avroluk fiyatıyla en pahalı otomobil olarak dikkat çekti.

''Klasik Araba Sergisi''nde özellikle dönem dizilerinde ve kliplerde kullanılan bazı otomobiller de bulunuyor.