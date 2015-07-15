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Kızını öldürüp intihar etti

Manisa'da 14 yaşındaki kızını av tüfeğiyle öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi.

Kızını öldürüp intihar etti

Manisa'da 14 yaşındaki kızını av tüfeğiyle öldüren kişi, aynı silahla yaşamına son verdi.

15 Temmuz 2015 Çarşamba 15:19
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Kızını öldürüp intihar etti
MANİSA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi, 14 yaşındaki kızını av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Şükrü Uslu, oğlu Eray (33) ve torunu Feride Uslu'dan haber alamayınca kontrol için Delemenler Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Uslu, burada oğlu ve torununun cesediyle karşılaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Uslu'nun kızını av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Baba kızın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Oğlu ve torununun cesetlerini bulan Şükrü Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alaşehir'de oturduğunu, oğlundan haber alamayınca durumu kontrol etmek için eve geldiğini belirterek, üzücü manzarayla karşılaştığını söyledi.

Kamil Uslu ise kardeşi Eray Uslu'nun 10 yıl önce eşinden boşandığını, psikolojik tedavi gördüğünü ifade etti.

Kardeşinin kızıyla yaşadığını anlatan Kamil Uslu, yeğeninin bugün TEOG sınav sonuçlarına göre tercih yapacağını anımsatarak, "Çok zeki bir kızdı. Babasına her gün yemek yapıyordu" dedi.

Kızı ve eski eşinin öldüğünü öğrenen Şengül Barut da "Babası kızıma neden kıydı anlayamadım" diye gözyaşı döktü. 

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 15:37
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Kızını öldürüp Intihar Etti
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