Samsun

'da yaşayan

Mustafa Ceylan

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diyaliz tedavisi

gören kızına böbreğini vererek sağlığına kavuşmasına aracı oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 3 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konulan Esma Özer (31), 3 aydır diyaliz tedavisi görmeye başladı. Kızının sağlığının giderek bozulması üzerine baba Mustafa Ceylan(61), böbreğini bağışlama kararı aldı.

Yapılan testlerde dokuların uyumlu çıkması üzerine Ceylan'dan alınan böbrek, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu tarafından başarıyla kızına nakledildi.

Altı çocuk babası Mustafa Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esma'nın en küçük kızı olduğunu, sağlığına kavuşabilmesi için düşünmeden böbreğini vermek istediğini söyledi.

Bütün çocukları için organlarını verebileceğini vurgulayan Ceylan, "Kızıma böbreğimi verdiğimden dolayı çok mutluyum. Kızım benim canımdır. Allah'a çok şükür, ameliyatı çok başarılı geçti. Doktorlardan Allah razı olsun." dedi.

Evli ve iki çocuk annesi Esma Özer de tedavi sürecinde doktorların böbrek nakli yapılması gerektiğini belirtmesinin ardından babasından doku örnekleri alındığını anlattı.

Dokularının babasıyla uyuştuğuna dikkati çeken Özer, "Babam bana ikinci kez yaşama hakkı tanıdı. Hiç düşünmeden, tereddüt etmeden böbreğini verdi. Sağlığıma kavuştum, mutluyum. Ne diyeceğimi, nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. İki çocuğum var. Babam beni onlardan ayırmadı." ifadesini kullandı.

Böbrek nakli ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Yarkın Kamil Yakupoğlu da baba ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

AA