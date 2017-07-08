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Kızılırmak Deltası turizmin gözdesi olacak

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından Kızılırmak Deltası'nın tanınırlığı ve gelen turist sayısını artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Kızılırmak Deltası turizmin gözdesi olacak

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından Kızılırmak Deltası'nın tanınırlığı ve gelen turist sayısını artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:13
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Kızılırmak Deltası turizmin gözdesi olacak

Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçelerinin sınırlarında yer alan, Karadeniz sahilinde doğal özelliklerini koruyabilmiş irili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, ender subasar çayırları ve barındırdığı canlı türleri ile Türkiye'nin önemli doğal ekolojik sistemlerinden biri olan Kızılırmak Deltası'nın tanıtımının yapılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, son 2 yıldır Kızılırmak Deltası'nda çevre düzenlemesi ve turizme yönelik yatırımlara ağırlık verdiklerini söyledi.

Kızılırmak Deltası'nın pek çok endemik bitki, balık, manda, yılkı atı ve kuş türünü bünyesinde barındırdığına işaret eden Topaloğlu, Türkiye'de görülen 160'ın üzerindeki memeli türünün 33'ü ile 353 kuş türünün deltada yaşadığını belirtti.

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde turizme yönelik yatırımların devam ettiğini aktaran Topaloğlu, deltayı ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının artırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Motorlu araç trafiğine kapatılacak

Topaloğlu, çalışma kapsamında kısa bir dönem içinde motorlu araç trafiğine tamamen kapatılacak deltada sadece akülü araçlar kullanılacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ayrıca deltada yaşayan insanların maddi kazanç elde etmesi için yörede üretilen ürünlerin sergilendiği satış reyonu kurulacak. Göllerin birinde yer alan adaya, dinlenme çadırı ve ahşaptan konaklama alanları oluşturulacak. Bugüne kadar deltada yapılan kaçak yazlıklar yıkılarak doğal hale getirildi. Kızılırmak Deltası'nda turizm aktivitelerinin artırılması, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmesi için tanıtım çalışmaları önem taşıyor. Deltanın, muhteşem coğrafyası ve biyolojik çeşitliliğiyle Samsun turizminin önemli noktalarından biri olduğu kesindir."

AA

Anahtar Kelimeler:
BafraKızılırmak DeltasıTurizmin Gözdesi
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