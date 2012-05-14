Kızılay'dan Süryani Metropolitliği'ne ziyaret

Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Yusuf Çetin'i ziyaret etti.



Tarlabaşı'ndaki Süryani Metropolitliği'ndeki ziyarette konuşan Çetin, Süryaniler olarak kalplerinin ülke için attığını ifade etti.

''Biz şuna inanıyoruz; bu ülkede yaşayan bütün insanlar din, dil, ırk, renkleri ne olursa olsun bu ülkenin insanlarıdır'' diyen Çetin, Türk Kızılayı'nın en kutsal görevi yerine getirip, herkesi kucaklayıp ihtiyacı olanlara yardım eli uzattığını söyledi.

Akar da, Türk Kızılayı'nın Türk milletinin merhamet elini ülkede ve ülke dışında herkese ulaştırmakla görevli olduğunu belirterek, Süryani cemaatinin de yardıma ihtiyaçları olduğunda yanlarında olacaklarını söyledi.

