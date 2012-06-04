Kız öğrenci yurdunda korkutan yangın

BALIKESİR - Edremit'te bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumandan etkilenen 50 öğrenciye olay yerinde müdahale edildi.

Edremit’te 5 katlı özel bir öğrenci yurdunun çatı katında öğrencilerin uyuduğu sırada yangın çıktı.

Ortaöğrenim çağındaki 100 dolayında kız çocuğunun kaldığı yurttaki öğrenciler tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 50 öğrenciye 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangına ilk müdahaleyi Edremit Belediyesi İtfaiye ekipleri yaptı.

Söndürme çalışmalarına Havran ilçesi ve Zeytinli beldesi itfaiye ekipleri de katıldı.

Yurdun depo olarak kullanılan çatı katındaki elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, yaklaşık bir buçuk saatlik çalışmayla tamamen söndürüldü.

Olay yerine gelen Edremit Kaymakamı Osman Tunç, itfaiye ekiplerine hızlı ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.





Son Güncelleme: 04.06.2012 01:48