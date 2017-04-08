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Kitap sevdası ev değiştirtti

Diyarbakır'da edebiyat öğretmeni Mehmet Ali Abakay okuma sevdası ile biriktirdiği kitapların sayısı 45 bine ulaşınca daha büyük eve taşınmak zorunda kaldı.

Kitap sevdası ev değiştirtti

Diyarbakır'da edebiyat öğretmeni Mehmet Ali Abakay okuma sevdası ile biriktirdiği kitapların sayısı 45 bine ulaşınca daha büyük eve taşınmak zorunda kaldı.

08 Nisan 2017 Cumartesi 12:11
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Kitap sevdası ev değiştirtti

Diyarbakır'da edebiyat öğretmeni Mehmet Ali Abakay okuma sevdası ile biriktirdiği kitapların sayısı 45 bine ulaşınca daha büyük eve taşınmak zorunda kaldı.

Abakay'ın (52) ilkokulda hikaye ve romanla başlayan okuma merakı zamanla Diyarbakır'ın tarih, kültür ve medeniyetini öğrenmeye duyduğu ilgiye dönüştü.

Kimi zaman çöpte bulduğu kitapları toplayan kimi zaman da kese kağıdı gibi kullanılan kitap sayfalarının nereden temin edildiğinin izini dedektif gibi süren Abakay, sahaflardan satın aldığı kitapların yanı sıra resmi kurum ve kuruluşların yayınlarını da evinde muhafaza ediyor.

Kitap sayısı yaklaşık 45 bine ulaşınca 4 odalı ev yetersiz kaldığı için 5 odalı eve taşınan, günde 8 saatini kitaplara ayıran bibliyoman Abakay, kitap biriktirmeye devam ediyor.

AA

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DiyarbakırMehmet Ali AbakayKitapKitap Sevdası
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