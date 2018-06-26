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Kırıkkale'de kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'de kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde karısını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

26 Haziran 2018 Salı 09:27
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Kırıkkale'de kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü

KIRIKKALE

Alının bilgiye göre, Ankara Caddesi Cezaevi Sokak'taki ikamet eden, Ali Ekber U. (60) ile eşi Özgül U. (52) arasında gece saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Ekber U, karısını karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özgül U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali Ekber U, alt katında oturan ve olayı gören kiracısı Hüseyin D'yi de (45) tüfekle kovalamaya başladı ve çevreye rastgele ateş etti. Durumu fark eden Keskin Adliyesinde görevli bir polis, Hüseyin D'yi adliyenin içerisine aldı. Şüpheli, adliye binasına da ateş etti.

Ali Ekber U, daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
KIRIKKALECinayetKadın Cinayeti
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