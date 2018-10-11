Kimsesiz çocuklar için eski oyuncaklara hayat veriyorlar

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan Muammer Kavazoğlu, başlattığı proje ile topladığı eski, bozuk ve kullanılmayan oyuncakları, annesiyle tamir edip temizledikten sonra yenilenmiş halleriyle kimsesiz ve maddi durumu olmayan çocuklara ulaştırıyor.

Kavazoğlu, geçen yıl başlattığı "Atma! Tamir olsun, Çocuklara Umut olsun" adını verdiği projesiyle oyuncakların geri dönüşümünü sağlıyor.

Kiraladığı dükkanda çevresinden topladığı veya ülkenin birçok yerinden kargoyla gönderilen eski oyuncakları tek tek tamir eden Kavazoğlu'nun annesi de pelüş ve oyuncak bebeklerin yırtık bölümlerini dikiyor, elbiselerini yıkıyor ve saçlarını tarayarak projeye destek veriyor.

Anne oğul, maddi gelir elde etmeden yürüttükleri projeyle, dernek ve şahıslardan gelen oyuncak taleplerine yeniledikleri oyuncaklarla cevap vermeye çalışıyor.

Muammer Kavazoğlu, yaptığı açıklamada, evine giderken büyük bir poşetle çöp konteyneri önüne bırakılan 30'a yakın eski ve bozuk oyuncak bulduğunu, tamir ettikten sonra "Bu oyuncakları ne yapabilirim?" diye düşünmeye başladığını söyledi.

Tamir ettiği oyuncakları çevresindeki çocuklara hediye ettiğini anlatan Kavazoğlu, "Dışarıda bulduğum ve yenilediğim oyuncakları çevremdeki çocuklara hediye ettim. O çocukların mutluluğu ve gözlerindeki sevinci görünce 'Ben bunu yapacağım' dedim ve kendimce bir proje başlattım. Bu süre zarfında da 2 bin 50 oyuncağı yenileyerek çocuklara ulaştırdım." dedi.

Kavazoğlu, eski oyuncakları kendisi topladığı kadar adresine ulaştırıldığını da dile getirerek, "Burada plastik, ahşap, pelüş ve elektronik oyuncaklar tamir ediliyor. Sonrasında tamir edilen oyuncakların bakım ve temizliği yapılıyor. Son olarak da yenilenen oyuncaklar paketlenerek gönderime hazır hale getiriliyor. Hediye paketi yapılan oyuncak, çocuklara gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

Yenilenen oyuncakların birçok aşamadan geçtiğini anlatan Kavazoğlu, şunları kaydetti:

"Oyuncaklarda en çok kablo sıkıntısıyla karşılaşıyoruz. Bunun dışında pil yuvasındaki oksitlenmelerden kaynaklanan bozulmalar çok oluyor. Biz pil yuvasını temizleyerek yenisini takıyoruz. Pil yuvası yenilenince piller çalışır vaziyete geliyor. Annem pelüş ve bebeklerle ilgileniyor. Pelüş oyuncağın bakımı çok aşamalı oluyor. Bize gelen pelüş oyuncağın önce içi sökülüyor ve içindeki elyaflar çıkarılıyor. Oyuncağın pelüş kılıfı çamaşır makinesine atılıyor ve güzelce yıkanıyor. İlk yıkamada oyuncağın üzerindeki lekeler çıkmazsa ikinci yıkama gerçekleşiyor. Yıkamanın ardından oyuncağın için tekrar dolduruluyor. Son olarak tarama yapılan oyuncaklar paketlemeye hazır hale geliyor."

Hatay'da bir yurda 400'e yakın oyuncak

Tamir ettikleri oyuncakları gelen taleplere göre çocuklara ulaştırdıklarını aktaran Kavazoğlu, "Okullara, derneklere, kurslara, talepte bulunan tüm kurum ve kuruluşlara gönderdik. Şimdi Hatay'a 400'e yakın oyuncak göndereceğiz. Reyhanlı'da bir yetimler yurdu var. Bizimle iletişime geçip oyuncak istediler. Biz de oyuncaklarımızı hazırladık. Yakın zamanda yollayacağız. Talep sırasına göre kimden önce istek gelirse önce onu temin ediyoruz." dedi.

Projeden gelir elde etmediğini vurgulayan Kavazoğlu, "Projemize sponsor arıyoruz. Herkes projeyi çok beğeniyor. Kimi zaman sanatçılarımız dahi destek veriyor. Son olarak Aleyna Tilki'den oyuncak istedik o da onay vermiş. Menajeriyle görüşüldü ve bize oyuncak gönderecek inşallah." ifadesini kullandı.

Projeye destek veren anne Şükran Kavazoğlu da oğlunun projeyi hayata geçirmeyi kararlaştırdıktan sonra kendisinden yardım istemesiyle böyle bir yola girdiklerini söyledi.

Tamirini yapabileceği oyuncakları oğlunun eve getirdiğini anlatan Kavazoğlu, "Oyuncaklardan çok yırtık olanları söküyorum ve yeniden dikiyorum. Pelüşların içini boşaltıp kılıflarını makineye atıyorum sonra yeniden dolduruyorum. Kolu olmayan oyuncaklara kol dikiyorum. Gözü olmayanlara göz takıyoruz. Dikiş makinem vardı bozuldu artık elimle dikiyorum. Elbisesi olmayan bebeklere elbise dikiyorum. Bebeklerin saçları çok karışıyor onları yumuşatıcıyla yıkayıp tarıyorum." diye konuştu.

Projenin kendisini çok duygulandırdığını belirtirken gözyaşlarına hakim olamayan Kavazoğlu, "Kimsesiz çocukların o sevinci beni çok etkiliyor. Çocuklar küçücük bir şey bile aldıklarında çok seviniyorlar. Çok şükür oğlum böyle bir şeye murat etti. Elimizden geldiğince bunu devam ettirmeye çalışacağız." dedi.