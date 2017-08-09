Kilis'te Suriyeli ailelere yardım

Kilis'te ihtiyaç sahibi Suriyeli sığınmacı ailelere, gıda, giyim, yatak ve temizlik malzemesi yardımında bulunuldu.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilikder) Kilis Şubesi gönüllüleri, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle geldikleri kentte kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi 500 aileyi tespit etti.

Gönüllüler, hayırseverlerce gönderilen yardımları, bu ailelere ulaştırdı.

Derneğin yetim koordinatörü Hatice Yalçın, yaptığı açıklamada, kentte yaşayan Suriyeli sığınmacılara yönelik desteğin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

İhtiyaç sahibi Suriyelilere yardımları ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Yalçın, "Kapı kapı dolaşılarak tespit edilen ailelere, çay, şeker, salça, zeytin, pirinç, makarna, helva, tuz, mercimek, sıvı yağ gibi dayanaklı gıda maddelerinin yanı sıra giyim ve temizlik malzemeleri ile yatak yardımı yapıldı." dedi.

Yalçın, hayırseverlerin desteklerini sürdürmesini beklediklerini kaydetti.