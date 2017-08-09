Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108874
ALTIN
144.690
DOLAR
3.5409
STERLİN
4.5939
EURO
4.1528
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden Biri: Ersal Özdemir
ABD’nin En Etklili 10 Türk’ünden...
Açıkhava konseri gibi Belediye Festivali
Açıkhava konseri gibi Belediye Festivali
Fikret Dedeoğlu hiç susmasın 
Fikret Dedeoğlu hiç susmasın 
"Ben CHP için yürümedim"
"Ben CHP için yürümedim"
Sıcaklar hayvanları da çarpıyor
Sıcaklar hayvanları da çarpıyor

Kilis'te Suriyeli ailelere yardım

Kilis'te İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 500 Suriyeli aileye, gıda, giyim, yatak ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

Kilis'te Suriyeli ailelere yardım

Kilis'te İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi 500 Suriyeli aileye, gıda, giyim, yatak ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 15:04
9 Okunma
Kilis'te Suriyeli ailelere yardım

Kilis'te ihtiyaç sahibi Suriyeli sığınmacı ailelere, gıda, giyim, yatak ve temizlik malzemesi yardımında bulunuldu.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilikder) Kilis Şubesi gönüllüleri, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle geldikleri kentte kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi 500 aileyi tespit etti.

Gönüllüler, hayırseverlerce gönderilen yardımları, bu ailelere ulaştırdı.

Derneğin yetim koordinatörü Hatice Yalçın, yaptığı açıklamada, kentte yaşayan Suriyeli sığınmacılara yönelik desteğin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

İhtiyaç sahibi Suriyelilere yardımları ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Yalçın, "Kapı kapı dolaşılarak tespit edilen ailelere, çay, şeker, salça, zeytin, pirinç, makarna, helva, tuz, mercimek, sıvı yağ gibi dayanaklı gıda maddelerinin yanı sıra giyim ve temizlik malzemeleri ile yatak yardımı yapıldı." dedi.

Yalçın, hayırseverlerin desteklerini sürdürmesini beklediklerini kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KilisSuriyeli Sığınmacı AilelerSuriyeli Ailelere Yardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atık şişeleri sanat eserine dönüştürüyor
Atık şişeleri sanat eserine dönüştürüyor
Sıcaklar hayvanları da çarpıyor
Sıcaklar hayvanları da çarpıyor
Sigaraya para vermek yerine 10 bin kitap aldı
Sigaraya para vermek yerine 10 bin kitap aldı
Uludağ'da düşerek yaralanan doktoru AFAD kurtardı
Uludağ'da düşerek yaralanan doktoru AFAD kurtardı
"RUSYA ÜZERİNDEN 100 MİLYON ALTIN GÖNDERDİK" (2)
"RUSYA ÜZERİNDEN 100 MİLYON ALTIN GÖNDERDİK" (2)
"RUSYA ÜZERİNDEN 100 MİLYON ALTIN GÖNDERDİK" (1)
"RUSYA ÜZERİNDEN 100 MİLYON ALTIN GÖNDERDİK" (1)
Araçlardaki dolu göçükleri 'masaj'la düzeltiliyor
Araçlardaki dolu göçükleri 'masaj'la düzeltiliyor
Çocuklar için hastaneyi oyun parkına çevirdiler
Çocuklar için hastaneyi oyun parkına çevirdiler
Zifte bulanan yavru köpekleri zabıta kurtardı
Zifte bulanan yavru köpekleri zabıta kurtardı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ