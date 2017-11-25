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Kilis'in 'cennet çamuru' tescil yolunda

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, ismiyle insanlara ilginç gelen "cennet çamuru" tatlısı için coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu yaptı.

Kilis'in 'cennet çamuru' tescil yolunda

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, ismiyle insanlara ilginç gelen "cennet çamuru" tatlısı için coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu yaptı.

25 Kasım 2017 Cumartesi 13:41
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Kilis'in 'cennet çamuru' tescil yolunda

KİLİS

Zengin bir mutfağa sahip Kilis'in en önemli tatlılarından olan "cennet çamuru"nun tescillenmesi için başvuruda bulunuldu.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ın talimatıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, cennet çamurunun coğrafi işaret tescilinin yapılması için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptı.

Tel kadayıf, şeker ve Antep fıstığının harmanlanmasıyla yapılan tatlı, yörede üretilen kaymakla maharetli ustaların elinde doyumsuz lezzete dönüşüyor.

İsmiyle insanlara ilginç gelen cennet çamuru, meraklılardan rağbet görüyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente özgü lezzetlerin tanınması amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Daha önce de "Kilis katmerinin" tescil ettirildiğini anımsatan Kadıoğlu, cennet çamurunun Kilis'e özgü en önemli lezzetlerden biri olduğunu belirtti.

Tarımsal ürünler de tescil ettirilecek

Vali Mehmet Tekinarslan'ın talimatıyla cennet çamuru tatlısının tescil edilmesi için çalışma başlatıldığını aktaran Kadıoğlu, şöyle konuştu:

"Başvurumuzu yaptık. Şu anda takibini yapıyoruz. Kısa süre sonra da tescilleneceğini umuyoruz. Kilis, birçok yönden çok farklı lezzetleri olan kent. Hem yemek hem de tatlı çeşitliliği açısından çok zengin bir kültüre sahip. Tabii ki bunları öne plana çıkarmak bizim görevimiz. Biz de bu görevlerimiz çerçevesinde ismi gerçekten güzel olan cennet çamuruna bir tescil başvurusundan bulunduk."

Tarımsal ürünlerin coğrafi işaretinin alınması için de çalıştıklarını anlatan Kadıoğlu, "Kilis, tarımsal potansiyeli çok yüksek bir ilimiz. Biz bu çalışmaları yaparken Kilis'in değerlerini ön plana çıkarmak istiyoruz. Tarımsal açıdan ön plana çıkmış ürünlerimizin pazar payını artırıp, çiftçimizin gelir seviyesini yükseltmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Bu tatlının adını duyan herkes istiyor"

55 yıllık usta Uğur Bekan da cennet çamurunun çok hafif bir tatlı olduğu ifade etti.

Cennet çamuru tatlısının tescil ettirilmesinin kent açısından önemli olduğunu vurgulayan Bekan, "Şehir dışında bu tatlının adını duyan herkes çok merak ederek istiyor. İstanbul'a göndermek için şu an cennet çamuru hazırlıyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KilisGıdaCennet çamuruTatlıönce Vatan
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