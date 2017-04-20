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'Kılıçdaroğlu'nun Güroymak örneği gerçeği yansıtmıyor'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında anlattığı, AYM'nin 2014'teki verdiği kararla ilgili bireysel başvurunun sahibi Taşpınar anlatılanların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

'Kılıçdaroğlu'nun Güroymak örneği gerçeği yansıtmıyor'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında anlattığı, AYM'nin 2014'teki verdiği kararla ilgili bireysel başvurunun sahibi Taşpınar anlatılanların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

20 Nisan 2017 Perşembe 16:01
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'Kılıçdaroğlu'nun Güroymak örneği gerçeği yansıtmıyor'

MERSİN

Mali müşavir ve bağımsız denetçi İsmail Taşpınar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında anlattığı, Anayasa Mahkemesinin 2014'teki Bitlis'in Güroymak ilçesindeki seçimlerde mühürsüz oy pusulalarını geçersiz saydığı yönündeki kararın Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının seçimine ait kendisinin bireysel başvurusu olduğunu, bu başvurunun da o dönem zaten reddedildiğini söyledi.

Eski Mersin AK Parti İl Başkanı da olan Taşpınar, yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 18 Nisan Salı günkü grup toplantısında yaptığı konuşmada, Anayasa Mahkemesinin 2014'te Güroymak ilçesindeki seçimlerde mühürsüz oy pusulalarını geçersiz saydığı yönünde 6 Şubat 2014 tarihli bir karardan bahsettiğini bildirdi.

"AYM kararının Bitlis'le, Güroymak'la, oy pusulasıyla, mühürle, uzaktan yakından bir alakası yok"
Bazı gazetecilerin o kararla ilgili kendisini araması üzerine durumdan haberdar olduğunu aktaran Taşpınar, şöyle devam etti:

"Anladım ki 6 Şubat 2014'te Anayasa Mahkemesinin seçimlerle ilgili bir kararı var. O da benim bireysel başvurumla ilgili bir karar. Bu karardan başka da o gün başka bir Anayasa Mahkemesi kararı olmadığı için muhtemelen bundan bahsediyordur diye düşündüm. 6 Şubat 2014 tarihli Anayasa Mahkemesi kararının Bitlis'le, Güroymak'la, oy pusulasıyla, mühürle, bunlarla uzaktan yakından bir alakası yok."

"Karar Mersin Muhasebeci Mali Müşavirler Odası seçimleriyle ilgili"
Taşpınar, Anayasa Mahkemesinin 6 Şubat'ta vermiş olduğu kararın 2013 yılında yapılan Mersin Muhasebeci Mali Müşavirler Odası seçimleriyle ilgili olduğunu vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:

"Mersin Muhasebeci Mali Müşavirler Odası seçimlerinde divan başkanının eksik belge bahanesiyle bizi seçimlere sokmaması nedeniyle önce ilçe ve il seçim kuruluna müracaatlarımız olmuştu, bizi haksız yere seçimlere sokmadılar diye. Buralardan ret cevabı alınca, hukuk yolları tamamen bittiği için ben de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptım. Bireysel başvuruda oda seçimlerinde anayasadan kaynaklı seçme ve seçilme özgürlüğünün belge eksikliği bahanesiyle elimden alındığını ve adil yargılanmadığımızı dile getirmiştim fakat Anayasa Mahkemesi benim bu başvurumu reddetmişti nihayetinde. Ancak grup toplantısında bundan bahsedildiğini ve örnek olarak sanki Anayasa Mahkemesinin böyle bir başvuruyu kabul ettiğini, sanki mühürsüz oylarla kazanılan bir seçimin iptal edildiğinin anlatıldığını görünce ben de şaşırdım."

Taşpınar, bu davanın "oda seçimlerine bir eksik belge bahane edilerek seçimlere katılamamasıyla" ilgili olduğunu yineleyerek, "Burada bir yanlışlık var, ben de bu yanlışlığın düzeltilmesini istiyorum." dedi.

Taşpınar, Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurunun da zaten reddedildiğine vurgu yaparak, gerekçe olarak divan heyetinin tutanaklarının ve seçim kurulu kararlarının dikkate alındığını sözlerine ekledi.

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Chp Genel Başkanı KılıçdaroğluAYMBireysel Başvurunun Sahibi Taşpınarönce Vatan
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