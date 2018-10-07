Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94883
ALTIN
237.332
DOLAR
6.1018
STERLİN
7.9860
EURO
7.0317
Lorun en tatlı hali
Lorun en tatlı hali
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Güvenlik global bir problem"
"Güvenlik global bir problem"
Luka Modric beraat etti
Luka Modric beraat etti

Kıbrıs gazisi yarım asırdır kemik tarak yapıyor

Ordu'da 15 yaşındayken babasından öğrendiği zanaatı devam ettiren Temel İbiş, 50 yıldır manda, tosun ve koç boynuzundan kemik tarak imal ediyor.

Kıbrıs gazisi yarım asırdır kemik tarak yapıyor

Ordu'da 15 yaşındayken babasından öğrendiği zanaatı devam ettiren Temel İbiş, 50 yıldır manda, tosun ve koç boynuzundan kemik tarak imal ediyor.

07 Ekim 2018 Pazar 13:27
0 Okunma
Kıbrıs gazisi yarım asırdır kemik tarak yapıyor

Ordu'da 15 yaşındayken babasından öğrendiği zanaatı devam ettiren Temel İbiş, 50 yıldır manda, tosun ve koç boynuzundan kemik tarak imal ediyor.

Geçmiş yıllarda 30'a yakın kemik tarak ustasının bulunduğu Aybastı ilçesine bağlı Toygar Mahallesi'nde yaşayan dört çocuk babası Temel İbiş, bu zanaatı ilçede devam ettiren tek usta kaldı.

İbiş, evinin alt katında bulunan atölyesinde çoğunlukla manda olmak üzere tosun ve koç boynuzlarını da kullanarak baba mesleğini sürdürüyor.

Kıbrıs gazisi olan 65 yaşındaki Temel İbiş, yaptığı açıklamada, baba mesleğini bunca yıldır severek yaptığını söyledi.

Zanaatı, babasının yanında ufak tefek işler yaparak öğrendiğini anlatan İbiş, "Rahmetli babamın zamanında bizim burada 20-30 kişi bu işi yapıyordu. Kimi rahmetli oldu, kimi gurbete gitti, kimi de bıraktı. Bu iş bitmeye yüz tuttu. Bizim evden 4 kişi aynı işi yapıyorduk ancak üçü rahmetli oldu, bir ben kaldım. Mahallemizde bir ustamız daha var ancak o da yaşlandığı için artık tarak yapmıyor." dedi.

İbiş, kemik tarağının ham maddesinin boynuz olduğunu belirterek, kurumuş ve içi boş boynuz almaya özen gösterdiğini ifade etti.

Temel İbiş, kurumuş boynuzun beklemeye gerek olmadan işlenebildiğini ancak içi dolu boynuzun ise boşaltıldıktan ve kaynatıldıktan sonra yaklaşık iki ay kurutulması gerektiğini dile getirdi.

Boynuzları genellikle Kayseri, Samsun, Çorum ve Erzurum'daki mezbahanelerden aldığını aktaran İbiş, tarak yapımında en çok manda olmak üzere tosun ve koç boynuzu kullandığını söyledi.

"Mesleğimi bırakabileceğim kimse yok"

İbiş, sipariş üzerine çalıştığını belirterek, "Yaptığım kemik tarakları daha çok İstanbul, Kayseri ve Samsun gibi büyük şehirlerdeki alıcılara satıyorum. Şehir içine ayrıca Sivas ve Erzurum'a da gönderiyorum. Günde 10-15 tarak yapıyorum. Kemik tarak kepeklenme ve elektriklenme yapmaz, saçı kırmaz." diye konuştu.

Kemik tarağın saçlar için sağlıklı bir malzeme olduğunu ancak Ordu civarında neredeyse bunu yapan usta kalmadığını anlatan İbiş, şöyle devam etti:

"Severek yaptığım mesleğimi bırakabileceğim kimse yok. Ne yazık ki benimle beraber toprağa gidecek. Gönül ister ki birkaç kişi yetiştirsem de yerime bırakabilsem. Benim arzum bu yönde, başka da bir şey değil. Başıma bir hal gelse, bu iş özellikle Karadeniz'de biter. Teşvik etseler de bu işi yapabilecek birkaç kişi yetiştirsem, işte o zaman kendimi mutlu sayarım."

İbiş, bir kemik tarağın maliyetinin yaklaşık 5 lira olduğunu belirterek, "Toptan satış fiyatı 15-20 lira. Çalışırsan aylık kazancın yaklaşık 2 bin 500-3 bin lira olur. Çok şükür ben geçimimi bu şekilde sağladım." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs GazisiOrduKemik TarakTemel İbiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaşlı çiftin üzüm hasadını öğrenciler yaptı
Yaşlı çiftin üzüm hasadını öğrenciler yaptı
25 yıl sonra bulunan cenazeyi ailesi kolyesinden tanıdı
25 yıl sonra bulunan cenazeyi ailesi kolyesinden tanıdı
Karadeniz yaylalarında güz vakti
Karadeniz yaylalarında güz vakti
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Paylaşımlı bisikletle ekonomik ve sağlıklı ulaşım
Paylaşımlı bisikletle ekonomik ve sağlıklı ulaşım
Hayatını evinde beslediği 50 hayvana adadı
Hayatını evinde beslediği 50 hayvana adadı
"400 yıl da geçse bu acı taze kalacak"
"400 yıl da geçse bu acı taze kalacak"
Annesinin hatırası için madalya mücadelesi verecek
Annesinin hatırası için madalya mücadelesi verecek
Hayvansever annenin mirası 'sokak hayvanları' oldu
Hayvansever annenin mirası 'sokak hayvanları' oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ