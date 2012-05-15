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KESK üyelerinden Adalet Bakanlığı önünde eylem

Sendika üyeleri, tutuklu KESK üyelerinin serbest bırakılmasını istedi.

KESK üyelerinden Adalet Bakanlığı önünde eylem

Sendika üyeleri, tutuklu KESK üyelerinin serbest bırakılmasını istedi.

15 Mayıs 2012 Salı 08:42
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KESK üyelerinden Adalet Bakanlığı önünde eylem

   KESK üyeleri, tutuklu sendika üyelerinin serbest bırakılması talebiyle eylem yaptı.
     Kızılay'da YKM önünde toplanan sendika üyeleri, ''KESK'li tutsaklar onurumuzdur'' yazılı pankart açtı. KCK soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan sendika yöneticisi kadınların fotoğraflarını taşıyan eylemciler, sloganlar eşliğinde Milli Müdafaa Caddesi'ndeki Adalet Bakanlığı'na yürüdü.
     Gruptakiler adına hazırlanan açıklamayı okuyan KESK Dönem Sözcüsü Doğan Kaya, KCK soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan sendika yöneticisi 9 kadının da aralarında bulunduğu 38 sendika üyesinin halen cezaevinde bulunduğunu söyledi.
     Tutuklanan sendika üyelerinin suçsuz olduğunu, sendikal faaliyetlerinden dolayı cezalandırıldığını savunan Kaya, ''Bizleri ve haklı mücadelemizi baskı altına almaya çalışan her türlü hukuk dışı ve fiili uygulamalara boyun eğmeyeceğiz'' dedi.
     KESK Genel Başkanı Lami Özgen de KESK'in kamu emekçilerinin güvencesi olduğunu söyledi. Üyelerine yönelik haksız suç isnatları bulunduğunu öne süren Özgen, tutuklu sendika üyelerinin serbest bırakılmasını istedi.
     Özgen, tutuklu KESK üyeleri serbest bırakılıncaya kadar eylemleri sürdüreceklerini bildirdi. Grup, açıklamaların ardından olaysız dağıldı.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 00:47
Anahtar Kelimeler:
KESK
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