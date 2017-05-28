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'Kendisine özel' sınıfta eğitim görüyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki zihinsel engelli Tolga Erdoğan, kendisi için oluşturulan destek eğitim odasında eğitim görüyor.

'Kendisine özel' sınıfta eğitim görüyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki zihinsel engelli Tolga Erdoğan, kendisi için oluşturulan destek eğitim odasında eğitim görüyor.

28 Mayıs 2017 Pazar 13:16
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'Kendisine özel' sınıfta eğitim görüyor

ZONGULDAK

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki zihinsel engelli Tolga Erdoğan, kendisi için oluşturulan destek eğitim odasında eğitim görüyor.

Alaplı Çok Programlı Anadolu Lisesi 9 sınıf öğrencisi Erdoğan, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için hazırlanan "Destek Eğitim Odasında" branş öğretmeni Sezer Temel'den müfredattaki tüm dersleri birebir alıyor.

Erdoğan, derslerinin yanı sıra okuldaki tüm sosyal etkinliklere de katılıyor.

Okul Müdürü Rıfat Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan projenin Tolga Erdoğan için faydalı olduğunu söyledi.

Erdoğan'ı hayata hazırlamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Yiğit, şöyle konuştu:

"Okulumuzda özel eğitim alt sınıfı açtık. Tolga Erdoğan öğrencimiz de orta düzeyde zihinsel engeli özel alt sınıfı öğrencimiz. Ama biz onu bu şekilde görmüyoruz. Kendisini okulumuzdaki tüm öğrenciler gibi görüyoruz. Devletimiz ona tek başına bir öğretmen tahsis etti. Öğretmeninden birebir eğitim alıyor. Ailesi de çok memnun. Biz Tolga'yı çok seviyoruz. Tolga ve onun gibi olan öğrencilerimiz için hazırlanan eğitim odaların çok faydalı olduğunu düşünüyorum."

Branş öğretmeni Sezer Temel ise projenin içinde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Tolga Erdoğan, destek odasında aldığı eğitim sayesinde diğer arkadaşlarından geri kalmıyor. Derslerin dışında da teneffüslerde hep onunla vakit geçiriyoruz." diye konuştu.

Tolga Erdoğan da derslerinin çok iyi olduğunu ve öğretmenini çok sevdiğini söyledi.

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Zonguldaközel SınıfEğitimönce Vatan
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