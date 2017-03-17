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Kendisi için ürettiği CNC tezgahıyla ihracatçı oldu

Bayburt'ta tarım makinaları üretimi yapan bir işletme sahibi, pahalı bulduğundan üretimini yapmaya karar verdiği CNC tezgahı için hem yurt içinden hem de yurt dışından sipariş alıyor.

Kendisi için ürettiği CNC tezgahıyla ihracatçı oldu

Bayburt'ta tarım makinaları üretimi yapan bir işletme sahibi, pahalı bulduğundan üretimini yapmaya karar verdiği CNC tezgahı için hem yurt içinden hem de yurt dışından sipariş alıyor.

17 Mart 2017 Cuma 13:06
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Kendisi için ürettiği CNC tezgahıyla ihracatçı oldu

Bayburt'ta tarım makinaları üretimi yapan bir işletme sahibinin, ihtiyaç duyduğu, ancak pahalı bulduğu için üretimini kendisinin yaptığı CNC olarak bilinen "Bilgisayarlı Nümerik Kontrol" tezgahına hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep geliyor.

Kent merkezindeki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan işyerinde tarım makinaları üreten İsmail Topcuoğlu, üretimin çeşitli aşamalarında ihtiyaç duyduğu CNC tezgahını almak için yaptığı piyasa araştırmasında tezgahın bütçesinin çok üzerinde fiyatlarla satıldığını görünce bunun üretimini yapmaya karar verdi.

Baba mesleği olan tarım makinaları üretiminden çok farklı olan CNC tezgahının çalışma prensiplerini araştırdıktan sonra kendi ihtiyacı olan tezgahı yaklaşık iki ayda üreten Topcuoğlu, boyutlarına göre piyasada 60-100 bin lira arasında satılan tezgahı, bu fiyatların yüzde 20 altında bir rakama mal etti.

Tocuoğlu, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Bayburt'ta tarım makinaları ürettiklerini, bu makinalar arasında patentli ürünlerinin de bulunduğunu belirterek, üretimin bazı aşamaları için CNC tezgahına ihtiyaç duyduklarını anlattı. Bunun için fiyat araştırması yaptıklarını ve ortaya çıkan rakamları çok yüksek bulduklarını söyleyen Topcuoğlu, diğer taraftan üretimde başkalarına bağımlı olmak istemedikleri için kendi CNC tezgahlarını üretmeye karar verdiklerini söyledi.

Mermerci, taşcı, ahşapcı ve demirciler talep ediyor

Topcuoğlu, kendi ihtiyaçları için yaptıkları CNC tezgahından istedikleri verimi aldıklarını belirterek, "Verim aldıktan sonra çevremizde bizi tanıyan mermerci, taşcı, ahşapcı, demirci arkadaşlarımız talep etmeye başladı. Bunun üzerine biz de yavaş yavaş tarım makinalarının üretiminin yanında bu makinanın da üretimine girdik." ifadelerini kullandı.

Topçuoğlu, CNC tezgahlarına talebin yurt içiyle sınırlı kalmadığını, Azerbaycan, Rusya, İran, Türkmenistan, Kazakistan ve Ukrayna'dan da siparişler aldıklarını belirtti.

AA

Anahtar Kelimeler:
BayburtTarım MakinalarıBilgisayarlı Nümerik Kontrol
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