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'Kemik koleksiyoncusu' veteriner hekim

Samsun'da veteriner hekimlik yapan Paria Tabatabaei, doğada baykuşların sindiremeyerek kustukları "pelet" adı verilen artıkları toplayarak bunların içinden çıkardığı kemikleri biriktiriyor.

'Kemik koleksiyoncusu' veteriner hekim

Samsun'da veteriner hekimlik yapan Paria Tabatabaei, doğada baykuşların sindiremeyerek kustukları "pelet" adı verilen artıkları toplayarak bunların içinden çıkardığı kemikleri biriktiriyor.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 11:58
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'Kemik koleksiyoncusu' veteriner hekim

Samsun'da, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Büyükşehir Belediyesine bağlı veteriner kliniğinin sorumlusu Paria Tabatabaei, yaptığı açıklamada, özellikle kemirgenlerle beslenen baykuşların sindiremediği tüy ve kemikleri kustuğunu, bu kusmukların içinde beslendikleri hayvanlara ait kemik parçaları olduğunu söyledi.

"Boş zamanlarımda tek tek pelet topladım"

Mesleği gereği bu konuyu da araştırdığını ve bulduğu peletlerin içindeki kemikleri sıcak suyla temizleyerek biriktirmeye başladığını belirten Tabatabaei, şunları dile getirdi:

"Dünyanın birçok ülkesinde bunların koleksiyoncusu var. Ben çok uzmanı değilim ama peletlerin içindekileri merak ederek bu koleksiyona başladım. 1 buçuk yıl önce Kızılırmak Deltası içinde bulunan alandaki peletleri boş zamanlarımda tek tek topladım. Bu peletleri sıcak su döküp ayrıştırmaya başladık ve içinden çıkan kemiklerin hangi hayvanlar ait olduğunu araştırdım." diye konuştu.

"Baykuşların doğaya ne kadar faydalı olduğunu anlayabiliyoruz"

Peletlerden çıkan kemikleri hayvan türüne göre ayırabildiğini vurgulayan Tabatabaei, "Bazı kemik parçalarının hangi kemirgen hayvan türlerine ait olduğunu bilmiyorum. Çünkü farklı türden kemirgenlerle de beslenebiliyorlar. Aslında baykuşların bu şekilde doğaya ne kadar faydalı olduğunu da anlayabiliyoruz. Çünkü asıl besin kaynaklarının fareler olduğunu gördük. Doğada baykuş nüfusunun azalmasının fare sayısının artmasını tetikleyebileceğini de araştırmış olduk." ifadesini kullandı.

Tabatabaei, bine yakın kemik parçasını kartonlar üzerine tek tek yerleştirerek koleksiyona dönüştürdüğünü sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SamsunKemik KoleksiyoncusuParia Tabatabaei
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