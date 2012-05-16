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Kedilere özel pansiyon

Bursa'da bir pet shop ve klinik işletmesi, 'kedi pansiyonu'nu müşterilerinin hizmetine sundu.

Kedilere özel pansiyon

Bursa'da bir pet shop ve klinik işletmesi, 'kedi pansiyonu'nu müşterilerinin hizmetine sundu.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 15:50
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Kedilere özel pansiyon

Yaz aylarının yaklaşması nedeni ile gezi veya tatil amaçlı yurt içi ve dışına giden vatandaşlar, kedilerini pansiyona ücret karşılığında emanet olarak bırakıyor.

Özellikle kedi sahibi müşterilerinin çok fazla olduğunu ifade eden işletmenin sahibi Cemal Kuruoğlu, ''Kedi sahipleri dükkanımıza gelip 'Biz tatile gideceğiz, kedimizi nereye bırakacağız' şeklinde dert yanıyorlardı. Biz de bu konuyu nasıl çözebiliriz diye uzun süre düşündük. Sonunda aklımıza pansiyon yapmak fikri geldi'' dedi.
İşletmenin içine pansiyon yaptırdıklarını dile getiren Kuruoğlu, ''Özellikle yaz aylarının yaklaşması nedeni ile gezi veya tatil amaçlı yurt içi ve dışına giden vatandaşlarımız geliyor. Bir veya iki aylık kedilerini bize emanet ediyorlar. En son Gemlik'ten bir müşterim aradı ve şehir dışına çıkacağı için 3 kedisini bırakmak istedi. Fakat bizim bazı kriterlerimiz var. Bu kedilerin aşı karnesi yoktu. Klinik hizmeti de verdiğimiz için iç ve dış parazit aşılarını yaptık. Önümüzdeki günlerde bu 3 kedimizi de pansiyonumuzda ağırlayacağız'' ifadelerini kullandı.
Kuruoğlu, kedilere özel bir ortam hazırladıklarını vurgulayarak, ''Evinde kedi bakan çok insan var. Bu kişilerin bize güvenmesi gerekiyor. Onun için çok özel bir ortam yaptık. Pansiyonumuzda kalan kedilere düzenli saatlerde mamaları veriliyor, bu hayvanların taramaları yapılıyor. Tırmanma tahtaları ve bazı özel oyuncakları da var'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 07:51
Anahtar Kelimeler:
Kedilere özel Pansiyon
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