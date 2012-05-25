Kebapta yeni dönem

Kentteki bir kebapçı, restoranında oluşturduğu ''arabaya servis'' bölümünde araç içinden aldığı siparişleri, müşterilerine en geç 5 dakika içinde teslim ediyor. Arabaya servis kebaplar, müşterinin isteğine göre tabakta veya dürüm olarak teslim edilirken, yanında soğan salatası, ezme ve mevsim yeşillikleri de veriliyor.



Adana'da faaliyet gösteren kebapçının şube müdürü Salih Oral, kentin tescilli değeri olan ''Adana Kebabı''nın Türkiye'nin, hatta dünyanın dört bir yanında sevilerek tüketildiğini, ancak bu yemeği ana vatanı olan Adana'da yemenin tadının bir başka olduğunu söyledi.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin Adana Kebabını tatmadan şehirden ayrılmadıklarını anlatan Oral, kendilerinin de uzun yıllardır kebabın hazırlanışı ve sunuş şekli üzerinde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Oral, restorana gelen müşterilerin çok fazla beklemekten hoşlanmadıklarını dile getirerek, ''İnsanlar daha hızlı kebap yemek istiyorlar. Biz de buradan hareketle restoranımızda, kebabı müşterimize daha hızlı nasıl sunabiliriz diye düşündük ve arabaya servis fikrini geliştirdik'' dedi.

Türkiye'de ilk defa Adana Kebabını arabaya servis etmeye başladıklarını ifade eden Oral, ''Bizim kebaplarımız kesinlikle fast food tarzı değil. Taze pişen Adana Kebabını müşterilerimizi hiç bekletmeden teslim ediyoruz. Aracıyla sipariş alma noktasına gelen müşterimiz, burada siparişini verdikten sonra teslim noktasına gidiyor ve istediği kebabı 2-5 dakika içinde teslim alıyor. Normalde kebabın pişme süresi 8 dakikadır. Ancak restoranımızda sürekli kebap piştiği için, bu bizim için avantaj. Müşterimizi bekletmiyoruz. Siparişini alan müşterimiz lezzetli kebaplarını afiyetle yiyor'' diye konuştu.

Oral, arabaya servis edilen ürünlerin yanında da tıpkı restoranda olduğu gibi mevsim yeşillikleri, soğan ve ezme salata verdiklerini belirterek, bu hizmetin Adanalılardan büyük ilgi gördüğünü, hatta bazı müşterilerin arabaya servis hizmetinden yararlanmak için, kendilerine yakın başka şubeler varken, kendilerini tercih ettiğini vurguladı.

Salih Oral, arabaya servisin ekstra bir maliyeti olmadığını bir porsiyon kebabın 10 liradan satışa sunulduğunu sözlerine ekledi.