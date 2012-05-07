Kazan'da 2 genç sulama göletinde boğuldu

Kazan'da, serinlemek için sulama göletine giren 2 genç, boğularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Güvenç Mahallesi'ndeki sulama göletinin kıyısında piknik yapan 5 gençten Emre Kaya (19) ve Muhammet Eren (19), serinlemek için gölete girdi.



Birlikte suya girdiği arkadaşı Muhammet'in çırpındığını gören Emre Kaya, ona yardım etmek istedi. Bir süre sonra 2 arkadaş suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma Timi, 2 gencin cesedini buldu ve sudan çıkardı.

Cesetler önce Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna, daha sonra da otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.