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Kazancını sahiplendiği köpeğiyle paylaşıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Hüseyin Öztürk, kazancının yarısını yavruyken bakmaya başladığı sokak köpeği için harcıyor.

Kazancını sahiplendiği köpeğiyle paylaşıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Hüseyin Öztürk, kazancının yarısını yavruyken bakmaya başladığı sokak köpeği için harcıyor.

21 Ekim 2018 Pazar 15:27
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Kazancını sahiplendiği köpeğiyle paylaşıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ayakkabı boyayarak geçimini sağlayan Hüseyin Öztürk, günlük kazancını sahiplendiği sokak köpeğiyle paylaşıyor.

İlçe merkezinde 6 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan 35 yaşındaki Öztürk, 5 yıl önce sokakta yavruyken bulduğu köpeğe bakmaya başladı.

Müşterilerine rağmen köpeğini ihmal etmeyen Öztürk, kazancının yarısını yanından bir an olsun ayrılmayan köpeği için harcıyor.

"Ayakkabı boyarken yanımda durur"

Öztürk, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce ayakkabı boyadığı sırada yavru bir köpeğin yanına geldiğini söyledi.

Köpeğin gün boyunca yanından ayrılmadığını belirten Öztürk, "Hayvanları çok seviyorum. 6 yıldır ilçe merkezinde ayakkabı boyayarak hayatımı sürdürüyorum. 5 yıl önce ayakkabı boyarken yavru bir köpek yanıma gelince onu çok sevdim ve bakmaya karar verdim." diye konuştu.

Öztürk, köyde yaşadığını ve her sabah ayakkabı boyacılığı yaptığı yere geldiğinde köpeğin kendisini karşıladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Akşam da evime giderken boya sandığımı bıraktığım yere kadar benimle gelir. Öğlenleri yediğim ekmeğimin yarısını ona veririm, çikolata ikram ederim. Su içmek istediği zaman yanıma gelir ve havlamaya başlar. Su içeceğini hemen anlarım. Çeşmeye getiririm, o da musluktan suyunu içer. Ayakkabı boyarken yanımda durur. Günümüz onunla çok güzel geçiyor. Günlük 50 lira kazanıyorsam 25 lirasını ona harcarım. Köpeğimi çok seviyorum, ona bakmak beni mutlu ediyor."

Çevre esnafın da köpeği çok sevdiğinin dile getiren Öztürk, köpeği yanında olduğu zaman kendisini daha huzurlu hissettiğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakHüseyin ÖztürkSokak Köpeği
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