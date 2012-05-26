Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Kayseri'deki saldırıda iki gözaltı

Bakan Şahin, Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü önündeki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kayseri'deki saldırıda iki gözaltı

Bakan Şahin, Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü önündeki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada iki kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 08:30
438 Okunma
Kayseri'deki saldırıda iki gözaltı
     İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Foça ilçesindeki Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nı ziyaretinin ardından gazetecilerin, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada gelinen son noktayı sorması üzerine, şunları kaydetti:
     ''Kayseri'deki olayda bir polis memurumuzu şehit verdik. Canlı bomba eyleminde yer alan iki terörist de hayatlarını parçalanarak kaybetti. Keşke, bu eyleme itilmeselerdi, biz de böyle bir olayı yaşamasaydık. Terör eylemi olarak değerlendiriyoruz. Bağlantıları itibarıyla saldırıda kullanılan 06 plakalı aracın Gaziantep'te satışını yapan galeri sahibi ile sahte kimliği kullanılarak satış yapılan kişi gözaltında. Emniyet ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor, diğer bağlantılar takip ediliyor.''

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 00:32
Anahtar Kelimeler:
Bakan şahin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ