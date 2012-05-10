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Kayıt yaptırmayan veliye hesap soracağız

Bakan Dinçer, ilköğretime başlama yaşının 66 ay olduğunu belirterek, "Kayıt yaptırmayan veliye bunun hesabını soracağız'' dedi.

Kayıt yaptırmayan veliye hesap soracağız

Bakan Dinçer, ilköğretime başlama yaşının 66 ay olduğunu belirterek, "Kayıt yaptırmayan veliye bunun hesabını soracağız'' dedi.

10 Mayıs 2012 Perşembe 16:29
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Kayıt yaptırmayan veliye hesap soracağız

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Turgut Özal Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. 

Üniversite öğrencilerine zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran kanun ve uygulamasıyla ilgili bilgi veren Bakan Dinçer, kanuna yönelik pek çok eleştirinin yapıldığını hatırlattı.
Bakan Dinçer, şöyle devam etti:
''Biz normal şartlarda '6 yaşında eğitime başlıyoruz' diyoruz ama fiilen böyle değil. Pek çok ili kapsayan bir analiz yaptırdım bu kararları vermeden önce. Türkiye'de ortalama okula başlama yaşı 74-76 ay, geçtiğimiz dönemle alakalı. 
Şimdi biz yeni bir düzenleme ile 66. ayı alt limit olarak belirledik. Yani 66. ayını dolduran çocuğumuzu biz okula zorunlu olarak kayıt edeceğiz. Kayıt yaptırmayan veliye de bunun hesabını soracağız. 66. aydan itibaren kayıt yaparsak ulusal düzeyde bir ortalama aldığınızda, ortalama 72 aya düşmeyi başarıyoruz. 
Bu açıdan bakıldığında Türkiye gerçek anlamda okula başlama yaşına dair uygulamaya şimdi ulaştı.''

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 08:29
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Kayıt Yaptırmayan Veliye Hesap Soracağız
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