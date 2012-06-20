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Kayıp astsubayın cesedi bulundu

Burhaniye ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan astsubayın cesedi bulundu.

Kayıp astsubayın cesedi bulundu

Burhaniye ilçesinde, 4 gündür haber alınamayan astsubayın cesedi bulundu.

20 Haziran 2012 Çarşamba 09:10
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Kayıp astsubayın cesedi bulundu

 BALIKESİR

Burhaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde İskele Yat Limanı mendireğinde yürüyüşe çıkan vatandaşların kayalıklarda bir ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine hareket etti. 

Ekipler, cesedin 16 Haziran'dan bu yana kayıp olan astsubay İsmail Ünal'a (27) ait olduğunu belirledi. 

İtfaiye ekipleri tarafından denizden çıkarılan Ünal'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

İsmail Ünal'ın cesedinin otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

16 Haziran gecesi geç saatlerde iskelede cep telefonuyla konuştuğu öne sürülen astsubay Ünal'ın, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda denize düşmüş olabileceği ihtimali üzerine, Balıkesir Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. 

AA

Son Güncelleme: 20.06.2012 01:13
Anahtar Kelimeler:
Ast
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