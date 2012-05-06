Kayınbiraderinin saldırısı sonucu öldü

Şanlıurfa'da bir kişi, eşinin kardeşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Sırrın Mahallesi'nde internet kafe işleten Yusuf D, ablasından boşanma hazırlığı yaptığı belirtilen eniştesi Mehmet Kaya (25) ile iş yerinde tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Yusuf D, silahla eniştesine birkaç el ateş etti. Bu sırada kafede bulunan müşteriler dışarı kaçıp, polisten yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede Kaya'nın öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kaya'nın cesedi, otopsi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cinayetin ardından kaçan Yusuf D'nin yakalanmasına çalışılıyor.

