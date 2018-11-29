Kaybolmaması gereken el sanatlarımızdan; Bakır işleme el sanatı

Sizi tanıyabilir miyiz?

İsmim Hasan Var. 06-09-1966 Erzincan doğumluyum. Evliyim bir erkek evladı sahibiyim.

Yaptığınız işin tam adı nedir? Ülkemizde başka bu sanatı yapan var mı?

Yaptığım işin tam adı Bakır işleme el sanatı olarak geçiyor. Ülkemizde çok az sayıda bakır işleme ustası var, 10 kişiyi geçmez denecek kadar az kaldık.

Yaşatmak adına ne zorluklarla mücadele ediyorsunuz? Devlet nasıl destek olmalı istersiniz?

Yaşatmak adına bireysel olarak yapabileceğim birşey yok. Turizm ve Kültür Bakanlığı bu sanata bütçe ayırıp tanıtımını yaparak kurs yerleri açıp, genç nesili bu sanatı öğrenmeye teşvik etmeli yada bizim gibi ustalara maddi destek verirse kendimiz de yeni nesile bu sanatı aktarabiliriz.

Ülkemizi nerelerde temsil ettiniz?

Ülkemizi Mart 2013’te Berlin Uluslararası Turizm Fuarında, Eylül 2014 ve Ağustos 2016 yılında Amerika Chicago Türk Festivali’nde temsil ettim.

Bu mesleğe nasıl başladınız?

Usta çırak ilişkisiyle 1980 yılında Erzincanda başladım.

Mesleğinizi gelecek nesillere nasıl aktarmayı düşünüyorsunuz?

Atölye açılırsa gelecek nesile aktarabilirim.

Severek icra ettiğiniz mesleğinizin size kazandırdıkları neler?

Maddi olarak 52 yaşında olmama rağmen ayakta durmaya çalışıyorum. Manevi olarak Kültür Bakanlığı’nın kayıtlı sanatkarı olup ülkemi temsilen gittiğim ülkelerde canlı performans sergilerken bana ve sanatıma gösterilen yoğun ilgi tabiki beni çok mutlu ediyor.

Hangi ürünler ortaya çıkıyor?

Ürünler bakır üstüne kişi resmi, vazo, ibrik, tabak, şekerlik gibi ve takılar. Ayrıca www.bakirtaki.com sayfasında görünen tüm ürünler.

Gençlere neler söylemek istersiniz?

En azından hobi olarak bakır işleme sanatını öğrenmelerini isterim.