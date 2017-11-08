Kaybettiklerine özlemlerini mezar taşlarında anlatıyorlar

Ankara Mezarcılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Fındık, son dönemde vatandaşların mezar taşı tercihlerinin değiştiğine şahit olduklarını belirtti.

Alışılageldik mezar yapımlarını sürdürdüklerini ifade eden Fındık, son zamanlarda ise bazı vatandaşların klasik mezar yapımı dışında özel taleplerle geldiğini anlattı.

Fındık, "Vatandaşlar, son yıllarda farklı mezar yapımı talepleriyle geliyor. Bazı vatandaşlar, mezar modellerini kendileri çiziyor, biz de taleplere göre mezarları yapıyoruz." dedi.

Mezar yapımında traverten, Afyon mermeri, Muğla mermeri, andezit, granit ve mozaik malzemelerini kullandıklarını bildiren Fındık, özel talep içeren mezarların yapımının 25 gün sürdüğünü ifade etti.

Vefat eden yakınları için mezar taşı yaptırmak isteyenlerin daha çok Osmanlı ve Selçuklu mimarisini yansıtan mezarları tercih ettiğine işaret eden Fındık, bazı vatandaşların da insan figürlü, kalp, kuş ve gemi şeklinde mezarlar yaptırdığını söyledi.

Fındık, mezarcılığın baba mesleği olduğunu ve 40 yıllık meslek hayatında pek çok duygusal ana tanık olduğunu dile getirdi.

Mezar fiyatlarının 2 ile 15 bin lira arasında değiştiğini aktaran Fındık, Ankara'da bu iş ile uğraşan 200 esnaf bulunduğunu kaydetti.

Karşıya Mezarlığı ilginç mezar örnekleriyle dolu

Başkentte her gün yüzlerce defin yapılan Karşıyaka Mezarlığı, acı, aşk, özlem ve dünyanın gelip geçici olduğunu anlatan duygusal sözler ile şiirler bulunan, ilginç figürlerle bezeli mezarlar ile dikkati çekiyor.

Anıt ve kubbeli camiyi andıran mezarların başındaki taşlarda, ölen kişinin sevdiği şeyler ve hayatını kaybetme sebeplerine ilişkin bilgiler de yer alıyor.

Mezarlıkta, görkemli mezarların yanı sıra çoktan unutulan, kaybolmaya yüz tutmuş ve bakımsız kabirler de bulunuyor.